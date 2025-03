Kylian Mbappé regresó como capitán de Francia e hizo una autocrítica por errores del pasado

PARÍS (AP).- Kylian Mbappé volvió para liderar a Francia contra Croacia tras una ausencia de seis meses y este miércoles realizó una autocrítica por cómo manejó la capitanía en ese tiempo. El astro del Real Madrid será el capitán de Les Bleus en Split en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones el jueves. La vuelta será el domingo en el Stade de France.

Mbappé tendrá su primera titularidad con Francia desde la derrota 3-1 ante Italia el 6 de septiembre. Ese partido se disputó en el Parque de los Príncipes, el feudo de su antiguo club, el Paris Saint-Germain. Mbappé afirmó que no manejó bien las cosas en ese momento.

“Soy lo suficientemente lúcido para saber qué hago bien y qué no hago bien. Sé que la gente no estaba contenta con lo que hacía dentro y fuera del campo, y no lo estaba haciendo bien”, dijo Mbappé en una conferencia de prensa previa al partido. “No tengo problema en cuestionarme. Nunca he tenido problemas con la crítica cuando es merecida y bien argumentada”.

Kylian Mbappe durante el entrenamiento de Francia, junto a Randal Kolo Muani, antes del partido de este jueves frente a Croacia FRANCK FIFE - AFP

En septiembre, Mbappé tuvo un rendimiento por debajo de lo esperado tanto en el Madrid como en la selección nacional, pero reaccionó y dijo que las opiniones de la gente sobre él eran “lo menos de mis preocupaciones”. También comentó que “no le importa” la recepción que recibirá al jugar nuevamente en el estadio del PSG, tras haber dejado el club después de meses de un tira y afloja con la jerarquía del club y los aficionados.

Seis meses después, acepta que algunas de las críticas dirigidas hacia él en ese momento eran válidas. “No jugué bien contra Italia y mi conferencia de prensa (previa al partido) no agradó a la gente, porque como capitán no logré unir a las personas”, comentó Mbappé. “Acepto eso, pero ahora lo más importante es avanzar y no repetir los mismos errores”.

El delantero de 26 años es el tercero en la tabla histórica de goleadores de Francia con 48 conquistas, pero sólo ha anotado en dos de sus últimos 12 partidos internacionales. Hubo dudas sobre si Mbappé mantendría la capitanía, pero lo hizo tras conversaciones con el entrenador Didier Deschamps.

Kylian Mbappé da explicaciones sobre lo que consideró errores del pasado, sobre todo en la época en la que jugaba en PSG FRANCK FIFE - AFP

El campeón mundial de Rusia 2018 fue excluido de los partidos de la Liga de Naciones contra Israel e Italia el pasado noviembre, cuando Deschamps dijo que “es mejor así” dado los problemas físicos y anímicos de Mbappé. El brillante delantero también estuvo ausente de una convocatoria anterior debido a una leve lesión en el muslo, pero aun así jugó para el Real Madrid, lo que enfureció a muchos aficionados de Francia y generó cuestionamientos sobre las prioridades entre el club y la selección.

Después de un titubeante inicio de su etapa con el Madrid, Mbappé se reconcilió con el gol: suma 31 tantos en 44 partidos esta temporada. “Me siento bien, estoy feliz de jugar al fútbol”, dijo Mbappé. “Estoy contento de estar aquí para ayudar al equipo (de Francia)”. Mbappé nada más se encuentra por detrás de Thierry Henry (51 goles) y Olivier Giroud (57) en la selección nacional.

LA NACION