Las caretas de Riquelme que la policía obligó a dejar fuera de La Bombonera el último sábado. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

El pulso de las elecciones en Boca se acelera. La tensión política es grande con miras a la votación de este domingo -en la Bombonera, entre las 9 y las 18- y se potencia con diversas noticias que surgen en cuestión de un chasquido. La intensidad no cesa en la recta final.

El fuego cruzado, la búsqueda minuciosa de detalles para sacar una ventaja y las acusaciones no paran de ir de un lado a otro entre los tres frentes que serán opciones para los socios. Hasta hubo cruces que terminaron en chicanas, como los flechazos que se lanzaron entre Juan Román Riquelme y Daniel Angelici a partir del supuesto fanatismo de cada uno de ellos por otros clubes. Todo ese pesado clima continuó ayer e hizo que gran parte del mundo azul y oro se le pusieran los nervios de punta. Es que estuvo en el centro de la escena el candidato opositor Jorge Amor Ameal a partir de una denuncia que giró alrededor de su lista, la cual integra el ídolo (Riquelme) como parte fundamental del frente que se posiciona como favorito para mañana.

La cuestión es que pasado el mediodía del viernes surgió la noticia de que un grupo conformado por tres socios denunció ante la Junta Electoral una irregularidad en la boleta de la fórmula Ameal-Pergolini: que la agrupación Por un Boca Mejor no cumplía uno de los principales artículos del reglamento, el que establece que pierde la personería jurídica aquella agrupación que no se presentó en los últimos dos comicios (lo que reclamó ese grupo de hinchas) o en tres elecciones alternadas. Con base en eso, solicitaron la impugnación completa de la lista.

Casi al instante, desde esa agrupación dieron a conocer una carta del 19 de diciembre de 2015, previa a la reelección de Daniel Angelici, en la cual la Junta Electoral daba por justificada su ausencia, con el aval firmado por César Martucci (hoy aliado de Ameal) y Carlos Aguas como autoridades de entonces, y Sebastián Silvestri, como socio. "Supuestamente, con eso nos confirmaban que la agrupación no perdía la personería", le comentaron a la nacion desde el sector señalado. "Tenemos una resolución del propio club con firmas de Aguas y Silvestri para que no caducara la personería. Y el 27 de noviembre aprobaron las boletas. No se entiende", explicó Ameal ayer en Radio La Red, algo indignado.

Sin embargo, por la tarde se reunió la actual Junta para tomar la decisión final: bajaron de la lista el nombre de la agrupación, pero no a sus candidatos. ¿En qué afecta entonces? En que el bloque de Ameal deberá someterse al gasto de más dinero para volver a imprimir las boletas con esa modificación. Será el tercer modelo de boleta que prepararán: además de la que fue rechazada ayer, le habían negado una que contenía la imagen de Riquelme como jugador del club.

"No cambia nada. Solo que se ponen las cosas en su lugar", le aseguró a este diario una voz importante de uno de los otros frentes.

Beraldi fue el primero que apareció en los medios confirmando el hecho. Y una fallida respuesta con la que comenzó su diálogo con el programa Estudio fútbol, de TyC Sports, hizo que los cañones apuntaran duramente al candidato a presidente por Volver a Ganar: la prisa por relatar su conocimiento de los hechos derivó en un "sí" a la consulta sobre si era él el que estaba haciendo esa denuncia a través de ese grupo.

¿La consecuencia? Que todos le atribuyeran la denuncia. Inmediatamente tuvo que aclararlo en su cuenta de Twitter: "Me veo obligado a desmentir categóricamente la versión de que alguien perteneciente a la lista que encabezo pidió impugnar la lista de Ameal-Pergolini. Ninguna persona de mi lista hizo una presentación con tal fin. Enviamos a nuestros apoderados al club para saber cuál es la situación".

Las malas interpretaciones de sus dichos por parte del programa (en el manejo de las frases destacadas) generaron que Beraldi agregara un descargo: "Ante las campañas de desinformación existentes que sacan las cosas de contexto, aclaramos: dijimos que «si hay denuncias, dejaremos que sigan su curso y que la justicia electoral o el órgano correspondiente se expida»". Y sentenció: "Queremos participar de las elecciones con las tres listas".

El fuego de las elecciones en Boca no se apaga. Y, probablemente, ni siquiera se extinga con el resultado puesto.