Sigue creciendo en la Serie A: Mateo Pellegrino le dio la victoria a Parma ante Lecce con un cabezazo

El atacante de sangre argentina Mateo Pellegrino continúa siendo protagonista en la Serie A 2025-26 y se afianza como una de las figuras determinantes del Parma. Su muy buen presente queda en evidencia con una racha goleadora que se extiende a principios de este año: ya acumuló su segundo tanto en tan solo tres partidos oficiales disputados desde el inicio del nuevo calendario.

Un cabezazo del hijo del entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, permitió que Parma revirtiera el resultado este domingo y le ganara a Lecce por 2 a 1 de visitante, lo que les permite a los parmesanos subir un poco en las posiciones y ubicarse en el 14° puesto. La Serie A lo destacó con un posteo en X: “La especialidad de la casa”.

Previamente, Pellegrino había exhibido su capacidad de definición al marcar un gol clave contra Sassuolo, y su instinto goleador volvió a manifestarse de manera crucial hoy ante Lecce, equipo que figura más abajo en las posiciones, en un partido que representaba una nueva chance para levantar para el equipo conducido por Carlos Cuesta, y donde también juega el defensor argentino Lautaro Valenti.

El duelo arrancó mal: ya desde el primer minuto de juego, Lecce se puso en ventaja a través del serbio Nikola Štulić. Pero a los 64′, Parma alcanzó el empate por intermedio del portugués Tiago Gabriel, en contra. Con el marcador en un ajustado 1-1 y, además, con el Parma disponiendo de una ventaja numérica en el campo tras la expulsión de Lameck Banda, el escenario estaba listo para que una acción individual terminara de cambiar el rumbo.

Así, la figura de Pellegrino se agigantó a los 72 minutos, asumiendo el rol de héroe de la jornada. La definición llegó con un potente cabezazo, producto de un preciso envío desde un córner; resultó el golpe de efecto que necesitaba Parma para torcer el rumbo en su visita al Estadio Via del Mare.

La victoria obtenida con la intervención decisiva de Pellegrino habilitó a que Parma lograra distanciarse de los puestos que conllevan el descenso directo a la Serie B; un valioso respiro en su ardua batalla por la permanencia en la élite del fútbol italiano. Está claro: el objetivo primordial de sostener la categoría se mantiene más firme que nunca y acumula 21 puntos en lo que va de la presente campaña.

La specialità della casa, Pellegrino porta avanti il Parma con un gran gol di testa! 🦅#LecceParma 1-2 pic.twitter.com/468CxKJylr — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2026

De 24 años, formado en Vélez y con pasos a préstamo por Estudiantes de La Plata y Platense antes de emigrar, la relevancia de Mateo Pellegrino para el Parma se extiende más allá de sus recientes actuaciones. A lo largo de toda la temporada 2025-26, el prometedor delantero celebró un total de seis goles en la máxima categoría del fútbol italiano; el registro goleador lo posiciona entre los máximos artilleros del campeonato, consolidándolo dentro del grupo del top 10 de goleadores de la Serie A. Su performance lo sitúa a cuatro anotaciones del líder actual, el argentino Lautaro Martínez.

Motivo de disputa

España y Argentina empiezan a mirarse de reojo por Mateo Pellegrino, que encontró en la Serie A italiana el escenario ideal para explotar su juego… y para volver a entrar en el radar internacional. Mide 1,92 metros y seduce con esa combinación de potencia con velocidad, más allá del peso de sus estadísticas, que no pasan inadvertidas.

Ese crecimiento explica por qué, en las últimas semanas, Luis de la Fuente pidió informes detallados. El director técnico de la selección española le encargó a Aitor Karanka —hoy director de desarrollo de la RFEF— avanzar con las gestiones para conocer la disponibilidad del jugador, cuya situación administrativa es favorable: Pellegrino nació en Valencia, cuando su papá vestía la camiseta del club che, y posee la doble nacionalidad sin necesidad de trámites extraordinarios.

España atraviesa un momento paradójico: produce volumen de ataque, goles repartidos y variantes ofensivas, pero carece de un centrodelantero con presencia aérea, físico dominante y capacidad para destrabar partidos cerrados. Mikel Merino, Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal u Olmo aportan gol desde segunda línea, pero el “9 de área” clásico no termina de consolidarse ni tampoco hay tantas alternativas.

