La confesión de Scaloni al hablar sobre Leonardo Balerdi y la decisión de dejarlo afuera del Mundial 2026

Mientras la selección argentina celebraba el sólido triunfo por 3 a 0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026 y las preguntas giraban alrededor de la actuación estelar de Lionel Messi, Lionel Scaloni también se tomó un momento para hablar de uno de los episodios más sensibles de la previa de la Copa del Mundo: la ausencia de Leonardo Balerdi en la lista definitiva.

El entrenador reconoció que la decisión de desafectar al defensor fue una de las más dolorosas que debió tomar desde que asumió al frente de la selección y confesó que todavía le genera tristeza recordar ese momento.

"ES DIFÍCIL DE EXPLICARLO". Lionel Scaloni se deshizo en elogios para Leo Messi tras una nueva función histórica del GOAT en el debut del Mundial.



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“Fue durísimo”

Durante la conferencia de prensa posterior al debut mundialista, Scaloni habló con sinceridad sobre el defensor surgido de Boca y actualmente en el fútbol europeo.

“Fue muy triste. Son decisiones que toman los técnicos y, dado como estábamos en la posición de centrales, iba a ser duro poder esperarlo. Fue durísimo”, expresó.

El entrenador recordó además el vínculo que mantiene con el jugador desde hace varios años. “Lo tuve en la Sub 20, lo quiero un montón y sé lo que puede dar”, aseguró al explicar por qué la determinación tuvo una carga emocional especial.

Scaloni también reveló que mantuvo una conversación personal con el futbolista para explicarle los motivos de la decisión. “Hablé con él lo que tenía que hablar”, señaló.

En la previa del debut, la selección argentina posó con una pancarta dedicada a Leo Balerdi

El lado menos visible de una lista mundialista

Cada convocatoria para una Copa del Mundo tiene historias de alegría y también de decepción. Mientras 26 futbolistas cumplen el sueño de representar a su país en el torneo más importante del planeta, otros quedan a las puertas de la cita.

Para Scaloni, ese proceso no afecta únicamente al jugador que se queda afuera. Según explicó, el impacto también alcanza al resto del plantel.

“Ellos saben lo que es perderse un Mundial. Saben cuando uno atraviesa una situación difícil lo que es estar al lado de esa persona”, concluyó.