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La conmovedora reflexión de Casemiro sobre el momento que está viviendo Lionel Messi
El mediocampista brasileño valoró el gesto del rosarino de sumarse al equipo inmediatamente después de la pérdida de su padre; “es un ejemplo”, afirmó
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Fue una noche muy particular, no por cuestiones deportivas, sino porque en el centro de la escena estaba la figura de Lionel Messi y todo el contexto que vivió el capitán eterno de la selección argentina. La eliminación de Inter Miami de la Leagues Cup tras perder 3-2 frente a León dejó como imagen central, en el estadio Nu de Florida, la reaparición del rosarino tras la reciente muerte de su papá. Por eso al término del encuentro, el brasileño Casemiro, compañero de Messi, dejó una reflexión que dio la vuelta al mundo y puso en valor la actitud del argentino: “Es un ejemplo, porque al final seguro que está pasando una etapa muy mala, pero tiene un compromiso no sólo con los jugadores, sino con el club, que fue increíble. Nunca había visto eso en mi vida. Lo único que tenemos que hacer es dar las gracias, dar las gracias por estar aquí...”.
El defensor brasileño, flamante incorporación de Inter, se enfocó en poner en contexto la magnitud del ejemplo que dio Messi por su presencia en el partido ante León: “Sabemos que es un jugador importantísimo para nosotros, pero el compromiso que él tiene con nosotros y el compromiso que él tiene con el club es algo para aplaudirlo, para ayudarlo”.
🗣️ "EL COMPROMISO QUE TIENE CON NOSOTROS Y CON EL CLUB ES PARA APLAUDIRLO... TENEMOS QUE DECIRLE MUCHAS GRACIAS"— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 13, 2026
Casemiro habló del regreso de Leo Messi en medio de la situación personal que está viviendo.
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Nadie imaginaba que Lionel Messi retornaría a Inter Miami tan rápido. Ni sus propios compañeros. Y mucho menos, que se pondría a punto para volver a jugar en cuestión de horas, tan solo unos días después de lamentar la muerte de su padre. Casemiro lo destacó, y admitió que nunca vio una prueba de responsabilidad del estilo.
“Fue algo increíble y tenemos que seguir ayudándolo. No sólo a él, le deseo también muchos ánimos a su familia. Tendrá que salir adelante con su tiempo”.
Regreso ante León
El partido frente a León, por la Leagues Cup, marcó el regreso de Lionel Messi a la actividad oficial. Ingresó en el segundo tiempo y su presencia en el banco de los suplentes generó un clima de alivio y motivación en sus compañeros. Inter, golpeado por lesiones y sanciones, buscó la clasificación sin varias de sus figuras habituales y se apoyó en los juveniles, pero la noticia del día fue el regreso de Messi a la lista de convocados.
We missed you, Messi.— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026
Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4
El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, también se expresó sobre el regreso de Messi. El DT describió el dolor que implicó la pérdida del padre para el rosarino y destacó el valor humano de la familia del capitán: “Siempre dije que es muy doloroso todo y muchas veces se demora muchísimo. Yo cuando lo perdí a mi padre, era mi guía y muchas veces lo necesité y estaba solo. Es un duro golpe. Una persona extraordinaria y una familia extraordinaria. Sinceramente, una cosa muy dolorosa”.
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