Nico Paz y Mastantuono llegaron al país para los amistosos de la selección: qué dijeron sobre la despedida de Messi y el futuro de Scaloni

El jugador de Fiorentina Franco Mastantuono y el de Como Nico Paz llegaron a la Argentina para sumarse al plantel de la selección de cara a la fecha FIFA que estará marcada por la despedida de Lionel Messi. Los dos futbolistas, ambos candidatos a heredar la camiseta número 10, hablaron sobre el retiro del capitán y se refirieron al futuro de Lionel Scaloni, cuya continuidad al frente del equipo todavía no está confirmada.

Mastantuono se detuvo en lo que significará afrontar la etapa posterior a Messi. “Difícil, después de Leo es muy difícil para todos, porque es nuestro ídolo, no solamente futbolístico. Creo que para todo el país es un ídolo y va a ser triste sin él, pero vamos a tener que hacerlo por la Argentina y por él”, expresó al llegar al país.

🇦🇷 En su llegada al país para la Fecha FIFA, Franco Mastantuono se refirió al futuro de Lionel Scaloni como técnico de la Selección Argentina y habló sobre su adaptación al fútbol italiano.



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Por su parte, Paz, que formó parte del plantel convocado por Scaloni al Mundial 2026, contó cómo vive la posibilidad de compartir el último partido del capitán con la camiseta argentina. “Para mí es muy especial, con ganas de disfrutarlo”, señaló. Sobre este nuevo llamado, sostuvo que lo encuentra “con la misma ilusión de siempre de representar a la selección y hacerlo de la mejor manera”.

Además de la despedida de Messi, ambos fueron consultados por el futuro de Scaloni. Esta será, como informó LA NACION, la penúltima convocatoria del entrenador antes de que termine su contrato y, por el momento, no está confirmado si renovará su vínculo.

"PARA MÍ ES MUY ESPECIAL." Nico Paz contó lo que siente por compartir el último partido de Leo Messi con la Selección Argentina.



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“De eso no se sabe nada. Seguimos disfrutándolo que eso es lo importante ahora”, respondió Mastantuono sobre la posibilidad de que el entrenador deje su cargo. Paz, en tanto, expresó su deseo de que continúe y destacó el lugar que ocupa en su carrera: “Para mí es un entrenador de los más importantes, el que me hizo debutar y ojalá que siga”.

Mastantuono también habló de su presente en Fiorentina, donde juega a préstamo de Real Madrid, club al que pertenece su pase. “Estoy muy contento, adaptándome al fútbol italiano. Estoy jugando y me siento muy bien”, aseguró.

"PARA TODO EL PAÍS ES UN ÍDOLO, VA A SER TRISTE SIN ÉL." Las palabras de Franco Mastantuono sobre Leo Messi en su llegada a la Argentina.



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Los tres amistosos que disputará la Argentina serán las primeras presentaciones de este plantel después del subcampeonato obtenido en el Mundial 2026. También será la primera vez que el plantel se reúna desde que Messi anunció su retiro a nivel internacional.

Como detalló LA NACION, el equipo de Scaloni recibirá a Bolivia el miércoles 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego jugará sus otros dos compromisos en el Monumental: ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre y frente a Benín el martes 6. Los horarios todavía no fueron confirmados, aunque los tres encuentros serán por la noche.

🇦🇷🗣️ En su llegada al país para la próxima fecha FIFA, Nico Paz habló sobre su convocatoria a la Selección Argentina y se refirió a Lionel Scaloni.



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Messi participará únicamente del último partido de los tres, en ese encuentro cerrará su etapa en el seleccionado. Según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se incorporará al plantel en la previa del encuentro ante Benín. Lo mismo harán Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi, quienes tampoco estarán disponibles para los primeros dos amistosos.