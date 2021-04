Julian Nagelsmann. Quién es el DT más caro del mundo que contrató Bayern Munich

El actual entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, de 33 años, será el próximo entrenador del Bayern Munich al término de esta temporada como sustituto de un Hansi Flick que deja el cargo, anunció este martes el conjunto bávaro.

”El Bayern contrató a Julian Nagelsmann, de 33 años, como nuevo entrenador. El técnico de origen bávaro dejará el Leipzig para venir a Múnich al inicio de la próxima temporada, el 1 de julio de 2021, y su contrato con el campeón de Alemania se extenderá cinco años, hasta el 30 de junio de 2026 ″, anunció el ‘Rekordmeister’ en un comunicado.

Julian Nagelsmann será el entrenador del FC Bayern.

El contrato de Hansi Flick será rescindido según lo deseado.



El Bayern no precisó cuánto pagará por su nuevo preparador, pero según los medios alemanes el club abonará una cifra que podría alcanzar los 25 millones de euros, primas incluidas, para hacerse con sus servicios, puesto que el contrato de Nagelsmann con el Leipzig terminaba en 2023.

Esto convierte a la estrella emergente del fútbol germano en el entrenador más caro de la historia del fútbol, precisan Sky y Bild, superando el récord que hasta ahora ostentaba el portugués André Villas-Boas, fichado por el Chelsea, procedente del Oporto, por unos 15 millones en 2011.

Nagelsmann sustituirá al actual técnico, Flick, ganador de un ‘sextete’ histórico la pasada campaña pero que, a causa de sus malas relaciones con su director deportivo, Hasan Salihamidzic, pidió concluir su contrato en el Bayern hace unas semanas.

Flick parece el favorito para ocupar el puesto de seleccionador de Alemania una vez Joachim Löw se retire después de la Eurocopa (del 11 de junio al 11 de julio).Con la firma de Nagelsmann, el Bayern da un golpe en la mesa al hacerse con los servicios de un superdotado que se convirtió en el técnico más joven en unas semifinales de la Liga de Campeones con 33 años con el Leipzig la pasada campaña.

Originario de Baviera, para él es un sueño hecho realidad: Nagelsmann nunca escondió que dirigir al Bayern era uno de sus objetivos y sabía que la oportunidad podría no volver a presentarse pronto.

Sin embargo, el joven entrenador tendrá una presión enorme sobre sus hombros: además de tener que asumir la etiqueta de técnico “más caro del mundo” con su juventud, aterriza en un equipo hecho para ganar y donde llevarse la Bundesliga (tiene la novena consecutiva en el bolsillo) es lo habitual.

Hasta el momento cosecha solo un titulo como DT. En la temporada 2013/14 consujo al modesto Hoffenheim a ganar la Bundesliga sub 19. Lo hizo después de vencer a 0 al Hannover en la final.

Donde Nagelsmann tendrá que brillar especialmente será en Europa, con el objetivo de hacer olvidar la eliminación en cuartos de final ante el París Saint-Germain este año.

De joven promesa a retirado a los 19 años

En 2006, con sólo 19 años, aumentaron los sufrimientos con continuas lesiones que derivaron en el prematuro retiro de Nagelsmann. “De haber seguido jugando, con 40 años, tendría que llevar una rodilla artificial”, asegura. De todos modos, el nuevo DT del Bayern considera que podría haber hecho buena carrera como futbolista profesional.

“Creo que lo hubiera podido lograr. Tenía confianza en llegar. Si lo evalúo desde la perspectiva de entrenador, creo que no habría sido un jugador ‘top’, pero tenía suficiente talento para jugar al fútbol profesional. Tuve tantas lesiones que en un momento dado me di cuenta de que no tenía sentido seguir. Debía decidir si tenía sentido seguir machacando mi cuerpo y tomé la decisión de que no lo tenía”, le reconoció hace unos años al diario español MARCA.

