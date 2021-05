El nuevo Boca: los que están cerca, los que se van y el trueque menos pensado para aplacar el #TraiganUn9

La idea de un nuevo Boca aparece ya en el horizonte. Está en plena competencia, en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional (el lunes a las 15 vs Racing) y en los octavos de final de la Copa Libertadores (después de la Copa América). Sin embargo, desde el Consejo de Fútbol y el cuerpo técnico xeneize saben que deben comenzar con la ingeniería para conformar una versión renovada del equipo de cara al futuro . Juan Román Riquelme junto con Miguel Ángel Russo seleccionan cada pieza para conformar un plantel de alto nivel, y así poder afrontar cada una de las competencias que tenga por delante.

Cada movimiento que Boca hace en el mercado suele tener un impacto, por eso tratan de manejar las negociaciones con mucho cuidado. Estuvo bajo la lupa el área que lidera Riquelme por las tensiones que se generan en cada gestión de contrataciones, aunque en esta oportunidad, los desembarcos de tres futbolistas parecen casi acordados para la próxima temporada.

Si bien es el vicepresidente de Boca aparece como principal referencia en esta historia, cuenta con el visto bueno de Russo para llevarlas a cabo. Aunque claro, el dirigente xeneize sabe que tiene al DT ideal para poder llegar a un acuerdo en estas cuestiones.

Wanchope se fue de Boca a la MLS Marcelo Aguilar

Las salidas confirmadas de Ramón Ábila y Mauro Zárate, más los finales de ciclo de Leonardo Jara, Julio Buffarini, Emmanuel Mas y Franco Soldano, obligaron a los dirigentes a tener que reconfigurar el grupo y buscar soluciones para ocupar puestos y para darle más opciones al entrenador a la hora de conformar un equipo.

El primero de los futbolistas que parece tener un destino asegurado en la Ribera es Esteban Rolón, el volante de Huracán porque el que Boca desde hace tiempo inició gestiones. Al parecer, se habría llegado a un acuerdo y pagarían poco más de 500.000 dólares por el volante que se sumaría para darle soluciones en la mitad de la cancha a un DT que tuvo que recurrir a los juveniles (Medina, Varela y Almendra) para darle vuelo y solidez al equipo.

La otra contratación que estaría prácticamente cerrada es la del delantero de Lanús, Nicolás Orsini. En las últimas horas, circuló que Boca compraría el 50 por ciento del pase del futbolista en 2.000.000 de dólares y también entrarían en la negociación Gonzalo Maroni y Agustín Obando, que irían a Lanús a préstamo, sin cargo, por 18 meses.

Nicolás Orsini, cerca de Boca Nahuel Ventura / POOL ARGRA

Una de las gestiones que está muy encaminada es la de Norberto Briasco, de Huracán, ya que en la charla que mantuvieron David Garzón y Juan Román Riquelme, en la que acordaron el traspaso de Rolón, el mandamás del conjunto de Parque Patricios le ofreció al delantero que juega en la selección de Armenia. Cuando el dirigente xeneize le comentó de la chance a Russo ambos advirtieron que es una buena oportunidad y por eso están cerca de darle curso a la compra del 50% del pase del futbolista y que ingrese en la negociación Franco Cristaldo, que ya está en Huracán.

Se manejan diferentes alternativas y otra que está, al parecer, bastante encaminada es la contratación del peruano Luis Advíncula. Todos las miradas están pendientes de los que suceda en España, ya que si Rayo Vallecano no logra ascender a la máxima categoría su llegada a Boca estaría cada vez más cerca. No es sencilla la negociación, pero algunos aseguran que el lateral ya habría tenido charlas con Riquelme. Si no se concreta su llegada, podrían hacer un llamado de Getafe para pedir condiciones por el uruguayo Damián Suárez. Y además, en un escenario que no es sencillo, volvieron a poner sobre la mesa la carpeta de Nahuel Tenaglia, de Talleres, que en junio tiene una promesa de venta de parte del club, sin embargo, su representante Gustavo Goñi pretende que la carrera del lateral siga en el exterior.

Si Pavón emigra al Olympique de Marsella, Benedetto podría ingresar en la negociación FotoBAIRES

¿Pavón por Benedetto?

En las últimas horas, comenzó a circular la versión de un trueque impensado, que podría acallar los reclamos de los hinchas, resumidos en el hashtag #TraiganUn9. Sucede que Jorge Sampaoli, entrenador de Olympique de Marsella, estaría otra vez interesado en Cristian Pavón. El delantero al que quiso llevarse a Atlético Mineiro y que sumó a la lista mundialista de Rusia 2018 vuelve a aparecer en sus planes.

Ante esta situación, desde el Consejo de Fútbol evalúan la posibilidad de proponer que Darío Benedetto ingrese en la negociación, como parte de pago del cordobés. El Pipa, que en la actualidad es habitual suplente, le resolvería a Boca la gran carencia de gol que tuvo desde su partida. Aunque, de concretarse, sabe que su regreso será más por la gloria y el amor que tiene por la casaca azul y oro (de hecho había prometido que regresaría después de vivir la experiencia de jugar en Europa) que por lo económico. En Francia cobra una cifra cercana a los 3.000.000 de euros anuales.