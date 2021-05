Colón: las claves del invitado sorpresa para buscar ganar la Copa de la Liga

SANTA FE.- Colón y su ilusión se instalarán el fin de semana en San Juan, donde el próximo lunes el sabalero intentará escribir ante Independiente otra página de su rica historia futbolera: llegar a la final del torneo por la Copa de la Liga Argentina. Nunca se consagró campeón. Sería ésta su primera estrella. Su mejor campaña fue la que derivó en el subcampeonato del Clausura 1997, cuando bajo la dirección técnica de Francisco “Pancho” Ferraro, fue subcampeón detrás de River. Y está fresco aún el recuerdo del subcampeonato de la Sudamericana, en 2019, cuando en Asunción perdió 3-1 la final frente a Independiente del Valle, en aquella lluviosa tarde donde “Los Palmeras” hicieron llorar a muchos de los 40 mil hinchas que coparon el estadio.

Esto parece ser algo distinto. Colón llega a esta instancia después de eliminar a Talleres de Córdoba por penales, tras igualar 1 a 1, y habiendo finalizado primero en la Zona 1 con 25 puntos, producto de 7 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Hay que recordar que el arranque del torneo fue el mejor de un equipo sabalero de su historial en un torneo de la AFA: ganó los cinco primeros encuentros. Allí sacó la ventaja suficiente para consolidar sus pretensiones.

El golazo de Pulga Rodríguez a Estudiantes

En realidad, y lo admiten hasta los propios dirigentes rojinegros, el objetivo inicial era sumar puntos para desprenderse de los últimos lugares de la tabla de los descensos, después de un 2019 complicado. La pandemia le tendió una mano al modificarse la estructura de los torneos en 2020.

Algo es evidente: Colón mejoró mucho en los números y en el juego desde el retorno de Eduardo Domínguez, un DT con el que no perdió ningún clásico frente a Unión y el encargado de obtener la última victoria oficial sobre el tradicional adversario. El último clásico (09/05/21) finalizó 1 a 1 y significó la eliminación de Unión de la ronda decisiva de este torneo. Motivo extra para festejar en el sur de la ciudad.

Gol de Nicolás Leguizamón ante Banfield, en el Sur, donde Colón de Santa Fe goleó por 3-0 por la 3° fecha de la Copa de la Liga Javier Gonzalez Toledo / FotoBAIRES

“Es muy meritorio estar entre los cuatro mejores del fútbol argentino”, dijo Domínguez en una charla con los periodistas. Y son los propios jugadores los que potencian ese rendimiento: “Creemos en la idea del cuerpo técnico, llevamos el esfuerzo como bandera y estamos en instancias finales con mucha ilusión”, analizó Alexis Castro, el primer refuerzo que concretó la institución este año. El volante de 26 años –exSan Lorenzo- se acopló rápidamente al funcionamiento que requería el equipo. El otro refuerzo fue el defensor Paolo Goltz, proveniente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Se había convertido en pilar de la defensa pero, lamentablemente, un desgarro primero y una distensión en el sóleo, esta semana, podrían alejarlo del equipo hasta el próximo torneo.

Luis Pulga Rodríguez, pura felicidad para Colón y el fútbol argentino Fotobaires

Pero más allá de esos aportes, Colón tuvo hasta ahora quizá el jugador que atrapó a los futboleros en general: Luis “Pulga” Rodríguez. Sus goles, sus asistencias, su generosidad en el terreno de juego, hicieron que el hincha de fútbol se llenara la boca de elogios. El tucumano jugó, hasta aquí, en muy alto nivel y muchas veces, junto a Eduardo Domínguez, fue considerado el destacado de la fecha o del mes. “Pulga” es el jugador distinto, el que marca siempre una diferencia a favor de su equipo. Si el tucumano está inspirado, a Colón le resultan más fáciles las cosas. Es el líder del grupo que ataca pero que también defiende, que encontró en sus laterales abrir el juego para que exploten los de arriba. Y aunque como todo Colón se encuentra en una meseta futbolística, nadie duda que el sabalero confía en que un rato de inspiración de “Pulga” sea decisivo en esta instancia.

Un párrafo por merecimientos propios lo merece Leonardo Burián. El arquero uruguayo se ganó el respeto por su sólida respuesta, especialmente en las definiciones desde el punto del penal.

Aliendro y Lértora ante Di Santo (San Lorenzo); dos de los pulmones que tiene Colón en la zona de volantes FotoBAIRES

El plantel disponible

El otro tema que tiene convulsionado al fútbol argentino, la cantidad de casos de Covid-19, dejó de ser en Colón –al menos hasta hoy- un problema. El plantel será sometido a hisopados el próximo sábado y allí se sabrá si todo sigue como hasta ahora, sin mayores novedades, o aparece un caso de contagio que no solo preocupa donde ocurra sino que, en el caso de un equipo de fútbol, genera intranquilidad por los denominados contactos estrechos. Para el postergado viaje de la semana pasada a San Juan, los resultados fueron negativos. El técnico Eduardo Domínguez reforzó los controles esta semana y espera que no varíen los resultados en los testeos de coronavirus.

El equipo

Aunque como es habitual, el técnico Domínguez recién confirmará la formación media hora antes del cotejo, los entrenamientos (el último sería el domingo a la mañana para luego emprender el viaje a San Juan) van anticipando lo que podría ser el equipo para enfrentar a Independiente.

Una variante será obligada, por la expulsión del volante lateral derecho Eric Meza ante Talleres. Su reemplazante será Facundo Mura, quien ante los cordobeses ingresó por Morelo para reforzar la defensa ante el contexto de haberse quedado con un futbolista menos. La otra modificación sería en la delantera. Después de mucho tiempo (su último partido fue el 27 de marzo ante Platense por la séptima fecha) retornaría al equipo titular Nicolás Leguizamón, quien lo haría en lugar del colombiano Wilson Morelo para acompañar al “Pulga” Rodríguez.

Alexis Castro, uno de los talentosos mediocampistas de Colón Javier Gonzalez Toledo / FotoBAIRES

Colón no tiene secretos, Arranca con tres en el fondo desde el esquema táctico 3-5-2, pero cuando pierde la pelota y su rival encara, se apoya en los volantes centrales, principalmente Lértora y Aliendro, y busca una salida rápida con Piovi, por izquierda, y ahora Mura por derecha. Ese esquema no varía demasiado. Si el rival lo permite, el trabajo mayor estará a cargo de los volantes laterales para acompañar al Pulga Rodríguez y a Leguizamón, que se sienten bien jugando juntos. En este esquema delineado por Domínguez no figura Morelo como titular, pero el colombiano –recién recuperado de una lesión- es seguro hombre de recambio.

El probable equipo para jugar la semifinal ante Independiente sería con: Leonardo Burián; Facundo Garcé, Bruno Bianchi y Rafael Delgado; Facundo Mura, Alexis Castro, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Piovi; Luis Rodríguez y Nicolás Leguizamón.