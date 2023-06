La despedida de Maxi Rodríguez: los goles de Lionel Messi, la ovación a Ángel Di María y otros grandes momento de la noche de homenaje en Rosario

escuchar

Maximiliano Rodríguez fue un futbolista importante para el seleccionado argentino y muy importante para Newell’s. Por eso su partido de homenaje, lleno de estrellas y con la consagración en Qatar 2022 aún muy fresca, se volvió enorme, más que lo esperado. La Fiera, que protagonizó tres mundiales y salió campeón en el club rosarino y quedó retratado en la historia por aquel golazo en tiempo suplementario contra México en un octavo de final de Alemania 2006. Ahora, con su fiesta en el Coloso Marcelo Bielsa, cosecha cariño por lo que generó en su carrera.

Lionel Messi, Ángel Di María, Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorin, Ezequiel Lavezzi, Fernando Gago, el francés David Trezeguet y el uruguayo Edinson Cavani son algunas de las grandes figuras que concurrieron a la cancha del Parque Independencia, de Rosario, para engrandecer la fiesta con que se rinde honores a La Fiera, y que de paso sirve como celebración de cumpleaños a Leo, el capitán de la selección campeona mundial.

La ovación al “canalla” Di María en el estadio de Newell’s

Se podía pensar que no era una muy buena idea que Di María, identificado con Rosario Central, participara en el partido, por la pesada rivalidad que existe entre los hinchas canallas y los de Newell’s, quizás la más violenta del país. Cuando el presentador anunció a los campeones de Qatar presentes que no eran Messi, Ángel salió del túnel junto al Lionel Scaloni y un poco más adelante que Leandro Paredes. Con un detalle: el DT apareció abrazado a Di María y del lado de la platea, como protegiéndolo de un eventual ataque, verbal o físico. No fue necesario: atronó una aclamación del público, conjunta por los tres.

¡EXPLOSIÓN EN EL COLOSO POR PAREDES, SCALONI Y FIDEO DI MARÍA! ¡¡ESPECTACULAR MOMENTO EN ROSARIO!!



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/kZjDjQYtKy — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

Pero hubo más. Unos segundos antes del puntapié inicial, cuando todo quedaba listo para iniciar el juego, de las tribunas del reducto leproso surgió un claro, aunque ciertamente no muy intenso, “Fideo, Fideo”, de reconocimiento a Di María. Asombroso, pero lógico si se tiene en cuenta cuán valioso fue Ángel en las conquistas de la Copa América de Brasil en 2021 y del propio Mundial de Qatar, en ambos casos con golazos determinantes en las finales.

La presentación a Messi y la explosión del Coloso

En los días previos había cierta duda sobre si Lionel Messi participaría en el homenaje a Maxi Rodríguez, que caía en el día de su cumpleaños número 36. El capitán, que llevaba varias jornadas en Rosario tras participar en el 2-0 sobre Australia en un amistoso en China, cumplió. Y su entrada a la cancha, largamente anunciada por el presentador de la ceremonia, generó un estallido de alegría en el estadio. “Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Leo Messi todos la vuelta vamos a dar”, cantó el público.

LIONEL ANDRÉS MESSI, PRESENTE EN LA DESPEDIDA DE MAXI RODRÍGUEZ: INFERNAL RECIBIMIENTO PARA EL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DEL DEPORTE.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/63RhTI2yML — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

La broma de la noche: amarilla a Pablo Pérez... a los 10 segundos

La nota cómica del partido requirió la actuación del referí Héctor Baldassi. El representante argentino en el referato en Sudáfrica 2010 detuvo el juego a los 3 segundos sin que nadie supiera por qué; se dirigió a Pablo Pérez, que caminó alejándose de él, y lo amonestó, con una sonrisa. El volante es conocido por la enorme cantidad de amonestaciones que acumuló en su carrera.

Luego de la humorada, el cordobés dio seña de que se reanudara el juego, y cuando el mediocampista pasó cerca de él ambos se saludaron con unas palmadas.

El golazo de Leo

De los muchísimos tantos que tuvo el amistosísimo encuentro en el Parque Independencia, el primero fue de los más celebrados: un tiro libre de Messi, bien colocado. Aunque un poco débil, dejó inmóvil al arquero Justo Villar, de destacada actuación en Newell’s algunos años atrás. Otro icono de la Lepra, Gabriel Heinze (hoy entrenador de la primera división rojinegra), retrocedió para evitar el gol, pero no llegó a tiempo. La pelota entró al lado de un poste, por detrás de él.

¡¡EL PRIMER GOL DEL PARTIDO ES UNA MARAVILLA DE LEO MESSI, EL MÁS GRANDE DE LA HISTORIA!!



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/F8q0iXsUhX — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

El tanto anulado por Baldassi a... Maxi

Después del tiro libre de Messi llegó el primer gol del homenajeado, que recibió un pase de Leo y definió cerca del arquero Villar. Rodríguez era abrazado por compañeros, como Juan Pablo Sorin, hasta que se supo que el tanto había sido anulado por el árbitro Héctor Baldassi a raíz de la posición fuera del juego de La Fiera cuando partió la asistencia del zurdo. De inmediato sonaron algunos silbidos.

Asistencia de Fideo, gol de La Fiera

La amistad que existe entre Di María y Maxi Rodríguez tuvo correlato en el partido: vistiendo ambos los colores de la selección argentina en el primer tiempo frente a un equipo de Newell’s, Ángel centró corto para Maximiliano y el homenajeado marcó su primer tanto en el encuentro, luego de que el árbitro Héctor Baldassi anulara un tanto de Maximiliano. La conexión rosarina le dio un recuerdo más al número 11 en su noche especial.

CENTRO DE DI MARÍA Y AHORA SÍ: GOL DE MAXI RODRÍGUEZ EN SU DESPEDIDA.



📺 #GraciasMaxienStarPlus | #StarPlusLA pic.twitter.com/M4qCeeEPgx — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2023

