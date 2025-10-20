LA NACION

La dura lesión de Diego Forlán en el fútbol amateur de Uruguay que inquietó a todos

El ex delantero de la selección fue hospitalizado y está en observación

Diego Forlán: tres costillas rotas en la Liga Universitaria e internación hasta el martes
Un momento muy incómodo y que generó mucha preocupación. Tendido en la cancha y casi sin poder moverse, el exdelantero alarmó a todos. Su figura es demasiado grande en Uruguay y es por eso que los medios de comunicación charrúas estuvieron pendientes de él. Diego Forlán, de 46 años, sufrió una lesión importante jugando con su equipo de categoría amateur, el Old Boys, en la Liga Universitaria para mayores de 40 años en el partido contra Old Christians, que terminó con el delantero en el hospital.

El exatacante de la selección de Uruguay sufrió la fractura de tres costillas —la cuarta, quinta y sexta— y un neumotórax, una acumulación de aire entre el pulmón y la pleura que puede comprometer la respiración, que preocupó a todo su círculo más cercano.

Forlán mantuvo un contacto con al diario El País de Montevideo: “Me van a ingresar y poner un caño para drenar. Me quedo ingresado hasta el martes. En 20 años de profesional nunca me pasó esto”. El tratamiento inmediato de la lesión incluyó la colocación de un drenaje en el pulmón para eliminar el líquido y estabilizar su respiración.

Si bien algunos consideraban que uno de los rivales había actuado de forma imprudente a la hora de ir a marcar a Forlán, la leyenda del fútbol uruguayo comentó: “Yo voy, defino y lo veo porque en un momento, cuando encaro, veo que le gano a Quique y que Josema se va para adentro. Y ahí engancho para adentro, para que me quede para la zurda y pegarle. Ahí sale Josema a cortar el tiro, yo le pego, salto y ahí para mí o lo toco yo o Josema me toca, pero fue la jugada, no tuvo culpa. La verdad que no tuvo culpa y ahí es donde yo quedo desequilibrado, me desequilibra y quedo en el aire. Y la mano me queda ahí, como que no puedo sacar la mano para apoyarme y caigo como una bolsa de papas".

Y agregó: “La mano me queda abajo del pecho y es la que me termina rompiendo las costillas. Y ahí cuando caigo digo ‘menos mal que no me jodí la muñeca’. Pero enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital”.

Retirado del profesionalismo desde 2019, el exjugador de Manchester United, Villarreal, Atlético de Madrid, Independiente y Peñarol sigue vinculado al fútbol de manera recreativa. A sus 46 años, integra el plantel de Old Boys en la Liga Universitaria, con el que pelea el tetracampeonato. Además, el año pasado Forlán sorprendió al universo del deporte al debutar en el tenis profesional en el Challenger de Montevideo.

Diego Forlán permanecerá internado hasta el martes próximo en observación
En el video que se difundió en las redes sociales se puede ver cómo Forlán estaba tirado en el campo de juego y no lograba recuperarse. Los compañeros del uruguayo y los rivales estaban muy inquietos por la situación y el árbitro del partido Juan Pablo González, pedía la pronta asistencia para Forlán.

