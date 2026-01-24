LA NACION

Del total white de Valeria Mazza a la romántica caminata de Andrés Calamaro con su esposa, los famosos disfrutan de Punta del Este

La reconocida modelo argentina y su marido, Alejandro Gravier, se robaron todas las miradas; Diego Forlán fue sorprendido en un sereno paseo con su mujer y Calamaro se mostró más enamorado que nunca

Valeria Mazza llega a la playa radiante, este fin de semana en Punta del Este
Valeria Mazza, una de las grandes habitues de Punta del Este, optó por un look en color blanco que realzó su bronceado
La exmodelo disfrutó de la playa con marido, el empresario Alejandro Gravier
El empresario y esposo de Valeria Mazza, Alejandro Gravier, disfrutó del cálido sol de la costa uruguaya
La supermodelo y empresaria aprovechó las comodidad de la sombrilla y la reposera para descansar y tomar mate
Las cámaras captaron a Valeria a puro relax
Valeria Mazza y un merecidísimo descanso familiar en las playas de Punta del Este
Valeria Mazza, una de las grandes figuras de la temporada esteña, decidió esta temporada compartir el protagonismo con su esposo, Alejandro Gravier
Gravier y Mazza se casaron el 30 de abril de 1998 y al poco tiempo se convirtieron en padres de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína
Valeria Mazza, espléndida, en el atardecer esteño
Diego Forlán y su esposa, Paz Cardozo, enamoradísimos en Punta del Este
Diego Forlán y Paz Cardozo son padres de cuatro hijos: Martín, de 10 años, Luz, que tiene 7, César, de 6 y José, de 4
Fiel a su bajo perfil, al exfutbolista uruguayo le gusta descansar en Punta del Este –como todos los años-, lejos de los lugares de moda; allí, dedica todo el tiempo a su familia
"Paz es la mujer que siempre soñé: muy familiera, con mis mismos valores y compañera", le había confesado el ídolo del fútbol uruguayo a ¡Hola! Argentina antes de casarse con ella, en 2013
Entre risas y abrazos. Así se dejaron ver Andrés Calamaro y su esposa, Natalí Franco
El rockero y la cordobesa se conocieron a mediados de 2022 y se casaron el 24 de enero de 2025
La boda con Natalí fue la tercera de Calamaro. En 1992, el músico se casó con Mónica García, entonces secretaria de la discográfica Virgin Records, pero en 2000 se separaron. Diez años después dio el sí con la actriz Julieta Cardinali luego de seis años de amor, y fueron padres de Charo. Sin embargo, a los pocos meses iniciaron los trámites de divorcio. Calamaro blanqueó entonces su noviazgo con Micaela Breque, con quien vivió una apasionada historia de amor hasta 2017
A un año de dar el sí, la flamante pareja sigue celebrando el amor
Lejos de la rutina y de los compromisos laborales, Guillermo Andino respira un enero de relax en familia. En la foto, el conductor pasea por la costa uruguaya junto a una de sus hijas
Guillermo Andino al sol, junto a sus tres hijos: Sofía, Victoria y el pequeño Ramón
