Del total white de Valeria Mazza a la romántica caminata de Andrés Calamaro con su esposa, los famosos disfrutan de Punta del Este

La boda con Natalí fue la tercera de Calamaro. En 1992, el músico se casó con Mónica García, entonces secretaria de la discográfica Virgin Records, pero en 2000 se separaron. Diez años después dio el sí con la actriz Julieta Cardinali luego de seis años de amor, y fueron padres de Charo. Sin embargo, a los pocos meses iniciaron los trámites de divorcio. Calamaro blanqueó entonces su noviazgo con Micaela Breque, con quien vivió una apasionada historia de amor hasta 2017

RS Fotos