La durísima crítica de Diego Latorre al proceso de Marcelo Gallardo en River

La derrota de River en el superclásico con Boca dejó una herida profunda en el plantel millonario. La inestabilidad emocional del grupo se tradujo, por ejemplo, en la reacción de Maximiliano Salas golpeando a un hincha y en la suspensión nuevamente de la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo tras el partido en la Bombonera. Ya son seis las derrotas en los últimos siete partidos del Torneo Clausura, racha que puso al equipo en una situación incómoda, al punto de estar afuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

En ese contexto aparecieron algunos cuestionamientos y miradas de reojo a este proceso del Muñeco en la entidad de Núñez, pero la mirada de Diego Latorre sobre el momento resultó demoledora en términos de cuestionamientos..

“No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene sólo desde la táctica”. Las palabras del ex jugador de Boca, comentarista de ESPN desde hace años, permite poner en contexto el momento inusual que vive Marcelo Gallardo como entrenador de River.

Es más, Latorre comprende que el DT debería trabajar sobre el ánimo del plantel, incluso, por encima de cuestiones netamente tácticas: “La confusión a veces te lleva a estar perdido dentro de la cancha. Uno espera que en los momentos límite un entrenador como Gallardo tome decisiones un poco más audaces y no tan temerosas o pensando en cómo anular al rival, ya el mismo funcionamiento de un equipo vivaz, dinámico, con confianza, logra que los puntos débiles del rival se atenúen. En cambio, cuando vos jugás solamente para controlar al rival, lo más probable es esto. Además, apoyado en un estado de ánimo muy endeble porque al primer contratiempo, enseguida el equipo se desmorona“.

Y agregó: “Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para jugar al fútbol porque las respuestas no siempre son individuales o tácticas. Las respuestas tienen que ser colectivas y cuando un equipo no tiene ese sustento todo se desvanece rápidamente”.

Marcelo Gallardo está en un momento muy complejo al frente de River Manuel Cortina - LA NACION

Uno de los puntos negativos de la caída en la Bombonera es que se le cuestionó a Gallardo los cambios que realizó en el equipo para jugar el superclásico, una crítica en la que también se enfocó Latorre: “Las decisiones se han tomado en función de esa desesperación por querer encontrar algo que te de optimismo en el equipo, entonces ahora no es sólo el jugador, no es sólo lo táctico, sino tenés un conjunto de cosas que rodean a River y el panorama que se visualiza es oscuro porque tenés el próximo partido con Vélez cuando vos venís arrastrando este problema durante ¿seis meses?. ¿Ocho meses?“.

Y cerró: “Perdiste de local contra Sarmiento, contra Riestra, no le podés ganar a Platense ni a Gimnasia también de local, lo que habla de una fragilidad, una debilidad para hacerte cargo de los partidos”.