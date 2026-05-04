El ida y vuelta de Chacho Coudet con la hinchada de River en el Monumental: “Pedí disculpas”

River volvió a decepcionar. En el estadio Monumental, frente al modesto Atlético de Tucumán, que triunfó 1-0. El equipo conducido por Chacho Coudet ya tenía asegurada la clasificación para los octavos de final del torneo Apertura, pero su imagen ante el conjunto norteño fue tan desdibujada que se retiró silbado por el público. Y, entre las distintas situaciones que se produjeron durante el partido, hubo una que llamó la atención y despertó varias lecturas. Fue cuando Coudet empezó a gesticular mirando hacia la platea, de espaldas al campo de juego.

La acción fue a los 11 minutos del segundo tiempo, con los tucumanos ya en ventaja y con los hinchas cantando. El entrenador del equipo Millonario, que suele vivir los partidos con mucha intensidad, se dio vuelta y, mirando al público que cantaba, empezó a mover sus brazos. Primero pareció que buscaba que la gente arengara y no trasladara su impaciencia, pero luego juntó sus manos, como pidiendo disculpas.

Los gestos de Coudet

RIVER PIERDE, EL CHACHO LO SABE: ¡COUDET ARENGA A LOS HINCHAS DEL MILLONARIO EN EL MONUMENTAL!



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Más tarde, después de la derrota, en la conferencia de prensa, el entrenador expresó: “Hoy, como vieron en un momento, traté de ver si el equipo se enganchaba con la gente. Y ni con la gente empujándonos pudimos".

Además, explicó el momento de sus señas hacia la platea, aclarando que no pidió aliento: “Casi que les pedí disculpas. Era para ver si nos enganchábamos con el tema que estaba cantando la gente, pero no. Es imposible reclamarle a la gente”.

“No nos pueden hacer jugar bien al fútbol: lo tenemos que hacer nosotros”, agregó el técnico, de 51 años, que se sinceró al extremo. Calificó la actuación de River como “malísima”. Desde que llegó a River para asumir la conducción técnica en reemplazo de Marcelo Gallardo, Coudet encontró -mayormente- el apoyo del público. Pero los hinchas perdieron la paciencia por lo poco que transmite el equipo dentro del campo de juego.

Qué dijo Coudet en la rueda de prensa

La de este domingo fue la segunda caída del ciclo Coudet, nuevamente en el Monumental, como contra Boca (1-0), con la diferencia de que Atlético Tucumán hacía 22 partidos que no ganaba de visitante, desde enero de 2025, y ya no luchaba por la clasificación a los playoffs. Y, además, 22 son los encuentros que River acumula sin poder revertir una desventaja, una rémora que arrastra de la época de Gallardo como DT.

El resumen de River vs. Atlético de Tucumán