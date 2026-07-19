La emoción de los jugadores de la selección argentina durante el Himno en la final del Mundial

En la previa a la gran final del Mundial 2026 contra España en Nueva York, y al igual que lo sucedido con Inglaterra en la semi, los jugadores de la selección argentina cantaron con fuerza y emoción el himno nacional.

Luego de la salida al campo en el MetLife Stadium, con show previo incluido, el conjunto de los futbolistas de la albiceleste se abrazó, al igual que en toda la Copa del Mundo, para entonar las estrofas del himno nacional.

Así vivieron los jugadores de la Argentina el himno nacional antes del partido frente a España

Tras el turno del español -sin letra-, llegó el argentino, con María Becerra en la voz. Con la bandera argentina en alza, el primero en aparecer en cámara fue Rodrigo de Paul.

La imagen se fue luego con Lionel Messi y después con cada uno de los futbolistas de izquierda a derecha, entre ellos Emiliano Dibu Martínez, Lautaro Martínez y Enzo Fernández. Segundos después apareció Lionel Scaloni, también parado y cantando con fuerza.

Messi en la previa al Himno Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Al terminar, los jugadores suplentes empezaron su camino hacia el banco y despejaron el campo para los once titulares de la Albiceleste: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Messi (c) y Julián Álvarez.

Messi se acercó a la mitad de la cancha, saludó al árbitro y a Rodri, capitán de la selección española. El sorteo lo ganó el rosarino y la albiceleste sacó del medio para el inicio del partido.

El himno ante Inglaterra

En la semifinal con Inglaterra, que la selección ganó por 2 a 1 de forma agónica y tras estar 1 a 0 abajo en el marcador, hubo un verdadero duelo de himnos antes del inicio del partido.

El himno de los europeos sonó primero y la hinchada argentina respondió con el clásico canto de “quien no salta es un inglés”. El tema se hizo escuchar ante la masividad de los fanáticos albicelestes presentes en Atlanta.

“¡Oh, juremos con gloria morir!”: El himno argentino tapó los silbidos ingleses

Sin embargo, cuando comenzó el himno nacional, los ingleses en las tribunas abuchearon, motivo que provocó que los jugadores del equipo que dirige Lionel Scaloni redoblaran los esfuerzos y empezaran a cantar con aún más fuerza.

El fuerte cántico resultó en uno de los momentos más emocionantes para la albiceleste del Mundial 2026, considerando la previa y el rival.