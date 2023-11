escuchar

“Farsa”, “Increíble” o “Estamos todos locos”. La octava coronación de Lionel Messi con el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo entre octubre 2022 y octubre 2023 sigue despertando reacciones a favor y en contra, entre las que se destacan las de colegas del crack rosarino de diversas épocas. Una de las voces más importantes que se expresó de manera negativa a la elección del ídolo argentino fue el alemán Lothar Matthaeus, campeón del mundo en Italia 90 y Balón de Oro de ese mismo año.

“Es una farsa”, disparó el exmediocampista alemán, ícono del Bayern Munich. Y agregó, en declaraciones a Sky Sports Alemania: “Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses. Ganó títulos importantes con el Manchester City y batió récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa, aunque yo sea fan de Messi”.

Lionel Messi, con el Balón de Oro en sus manos, posa junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y David Beckham Michel Euler - AP

Vale recordar que el delantero noruego logró la triple corona al consagrarse en la Premier League, la FA Cup y la primera Champions League de la historia del City, además de contribuir a esos logros grupales con 63 goles en la temporada. Además, Erling fue galardonado con el premio Gerd Müller que destaca al mejor delantero y en agosto recibió de la UEFA el premio al Mejor Futbolista de Europa de la temporada 2021/2022. En contrapartida, Noruega ni siquiera pudo clasificarse al Mundial de Qatar.

En sintonía con Matthaeus, el chileno Mauricio Pinilla resumió en ESPN: “Si ganás el Balón de Oro jugando en la MLS significa que estamos todos locos”. Y agregó, de manera irónica: “O es que la MLS se transformó en una potencia mundial en cuanto a lo deportivo”. De todas maneras, desde el piso le aclararon al ex futbolista chileno que el período evaluado corresponde al disputado con la camiseta del PSG (ganó la Ligue 1) y del Mundial de Qatar con la selección argentina, donde se coronó campeón, y su actividad en Inter Miami abarca apenas unas semanas.

Halland debió conformarse con el premio Gerd Müller al mejor goleador de la temporada FRANCK FIFE - AFP

“Pesó totalmente la Copa del Mundo. No sé para qué vamos a hacer premios en el año total si después sólo se va contar una sola competición. En el global no me parece que haya sido el mejor”, cuestionó. Y también criticó a Emiliano Dibu Martínez: “Lo de Dibu Martínez roza en lo ridículo”.

Quien evitó las frases polémicas, pero a la vez puso en duda que haya sido acertada la elección de Messi, fue Didier Deschamps. El DT del seleccionado de Francia argumentó: “Es difícil decir que Messi es mejor que (Cristiano) Ronaldo o Mbappé, que es más joven. Son jugadores que han dejado su huella en la historia del fútbol mundial”.

El periodista español Tomás Roncero fue con los tapones de punta contra Leo. En el diario As escribió: “Bueno, amigos. Pasó lo que sabíamos. A Messi le iban a dar otro Balón de Oro. Como homenaje está bien, es un buen homenaje a su trayectoria como futbolista. Está retirado ya hace unos meses en Miami, ya parecía retirado en el PSG porque se preparó para jugar el Mundial”.

El posteo del periodista español Tomás Roncero y el comentario de Cristiano Ronaldo.

Si ya de por sí esa opinión generó un revuelo en las redes sociales, lo que potenció todo ese mundillo por mil fue la reacción de Cristiano Ronaldo a ese posteo. El crack portugués no solo le puso: “Me gusta” al posteo, sino que lo comentó con cuatro emojis de risa con llanto, en clara evidencia de estar de acuerdo con la opinión del periodista.

Muy por el contrario, el exfutbolista y actual DT de Arsenal, Mikel Arteta, sentenció: “Cuando hablás de Messi, nunca podés equivocarte”, dijo en rueda de prensa antes de enfrentarse al West Ham United en la Copa de la Liga. Y amplió: “Lo que hizo, ganando la Copa del Mundo a su edad, es el pináculo de su carrera. Es simplemente increíble, la consistencia y regularidad que demostró, el nivel al que puso su fútbol”.

En ese mismo camino fue el jugador del Real Madrid Jude Bellingham, quien no dudó en rendirse a los pies de Lionel Messi: “Es un jugador increíble, por eso tiene ocho premios. Sin duda, Messi es uno de los mejores futbolistas de la historia. Es increíble, por todo el trabajo que realizó, no solo por lo visto en el Mundial”.

Lejos de las opiniones ajenas, y mientras le elige un lugar especial a este nuevo Balón de Oro, Lionel Messi compartió su alegría con sus compañeros. Una vez que llegó al entrenamiento del Inter Miami, el plantel lo esperó con tubos de papelitos y un ocho gigante con las firmas de todos los integrantes para alabar a su gran capitán.

