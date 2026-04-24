Un futbolista de la selección de Nigeria se desplomó en la cancha y murió
Michael Eneramo tenía 40 años y sufrió un presunto paro cardíaco; jugó en diez ocasiones con el seleccionado
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El exdelantero Michael Eneramo, de 40 años, se desplomó este viernes en un partido en la ciudad de Kaduna, Nigeria, y murió. Habría sufrido un presunto paro cardíaco. La noticia fue anunciada por la Federación Nigeriana de Fútbol.
Este viernes el futbolista jugaba un amistoso en el estado de Kaduna cuando, de repente, cayó al suelo a los cinco minutos del segundo tiempo. Los jugadores se acercaron para asistirlo y, luego, falleció.
Eneramo jugó en diez ocasiones con la selección de Nigeria, conocida como las Super Eagles, y desarrolló buena parte de su carrera en clubes de Túnez, Argelia, Arabia Saudita y Turquía. A lo largo de esos años, se destacó por su potencia física, su entrega y su capacidad goleadora, afirmaron desde la BBC.
Al atleta le habían ofrecido la oportunidad de representar a la selección de Túnez, apodada los Carthage Eagles, pero se decidió por su país de origen. Con las Super Eagles debutó frente a Jamaica en 2009.
Uno de los momentos más relevantes de su carrera fue en las eliminatorias para el Mundial 2010. Nigeria perdía frente a Túnez cuando Eneramo convirtió y llevó al partido a su resultado final: 2 a 2. Esto fue determinante para que Nigeria clasificara a la Copa del Mundo. Sin embargo, no formó parte del plantel que disputó el torneo en Sudáfrica.
Otros de los hitos de su trayectoria fue su etapa en el Espérance de Túnez. Allí alcanzó un gran reconocimiento y los hinchas le pusieron el apodo “Al Dababa” (“El Tanque”), por su fortaleza y a su presencia ofensiva.
El club lo despidió con un mensaje en el que destacó su determinación y los momentos que dejó en la memoria de los hinchas. “Él era un símbolo de fuerza, determinación y resolución. Había creado momentos inolvidables”, dijeron los cuatro veces campeones africanos en una publicación en X.
El secretario general de la NFF, Mohammed Sanusi, expresó el impacto de la noticia y la definió como “devastadora”. También envió condolencias a la familia del jugador, sus allegados y al entorno del fútbol nigeriano.
Según la BBC, el caso de Eneramo se suma a otras muertes de futbolistas africanos ocurridas en el campo de juego y vinculadas a problemas cardíacos. Entre los antecedentes más notorios aparecen Marc-Vivien Foé, Cheick Tioté y Raphael Dwamena.
Ya en 2009, un estudio médico respaldado por la FIFA había señalado que los futbolistas africanos de raza negra podrían presentar un mayor riesgo de sufrir eventos cardíacos durante la práctica deportiva. En esa línea, el exdelantero marfileño Didier Drogba pidió establecer controles médicos obligatorios para todos los profesionales en su país.
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