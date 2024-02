escuchar

Este miércoles se confirmaron los días y horarios de las jornadas 7, 8, 9, 10 y 11 de la Copa de la Liga Profesional 2024. En la séptima, pactada para jugarse entre el sábado 24 y el lunes 26 de febrero, se disputará la “fecha de clásicos”. El enfrentamiento que más luces acapara es el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para el domingo 25 a las 17 en el estadio Monumental. Sin embargo, se disputan ocho enfrentamientos entre rivales históricos y seis emparejamientos entre clubes con cierta cercanía entre los que pertenecen a la Primera División.

Los partidos más destacados de la jornada se darán el sábado y el domingo, días en los que se disputará la mayoría de los ‘derbis’. El lunes, en tanto, se disputarán partidos entre rivales con poca rivalidad histórica, a excepción de Argentinos Juniors vs. Platense, que juegan a las 17: se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra a partir de las 19.15, y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán y Vélez vs. Tigre, ambos desde las 21.30.

una rivalidad histórica con tinte de clásico

El sábado, a partir de las 17, el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini será el recinto encargado de darle el puntapié inicial a la fecha 7 con el cotejo entre Independiente y Racing. Inmediatamente después, desde las 19.30, se disputarán dos partidos en simultáneo: Huracán vs. San Lorenzo y Sarmiento de Junín vs. Barracas Central. Para cerrar el día, a las 22, también habrá un clásico y un duelo interzonal: Belgrano vs. Talleres y Unión vs. Independiente Rivadavia.

El primer partido del domingo será el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, que dará comienzo a las 17 en el estadio Monumental. Luego habrá actividad a las 19.45, horario en el que se llevarán a cabo dos de los clásicos más importantes del fútbol argentino: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP) y Newell’s vs. Rosario Central. A las 22, en tanto, se enfrentarán Lanús vs. Banfield e Instituto vs. Godoy Cruz.

En el último clásico rosarino, Ignacio Malcorra le dio el triunfo a Central con un golazo Fotobaires

Días y horarios de la “fecha de clásicos”

Sábado 24 de febrero

17: Independiente vs. Racing.

19.30: Huracán vs. San Lorenzo.

19.30: Sarmiento vs. Barracas Central.

22: Belgrano vs. Talleres.

22: Unión vs. Independiente Rivadavia.

Domingo 25 de febrero

17: River Plate vs. Boca Juniors.

19.45: Gimnasia vs. Estudiantes.

19.45: Newell’s vs. Rosario Central.

22: Instituto vs. Godoy Cruz.

22: Lanús vs. Banfield.

Lunes 26 de febrero

17: Argentinos Juniors vs. Platense.

19.15: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.

21.30: Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

21.30: Vélez vs. Tigre.

Los resultados de los clásicos de la Copa de la Liga 2023

Tigre 0 - 0 Vélez.

Arsenal 1 - 0 Defensa y Justicia.

San Lorenzo 1 - 1 Huracán.

Rosario Central 1 - 0 Newell’s.

Racing 0 - 2 Independiente.

Banfield 1 - 0 Lanús.

Boca Juniors 0 - 2 River Plate.

Colón 0 - 0 Unión.

Estudiantes 0 - 0 Gimnasia.

Talleres 0 - 0 Belgrano.

Barracas Central 1 - 1 Sarmiento.

Godoy Cruz 1 - 1 Instituto.

Platense 0 - 0 Argentinos Juniors.

Atlético Tucumán 0 - 0 Central Córdoba.