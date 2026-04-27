¿Cuánto sale llenar el álbum de figuritas del Mundial?

El Mundial FIFA 2026 de México, Estados Unidos y Canadá está próximo a celebrarse y, además de las ansias por volver a ver al seleccionado argentino sobre el campo de juego, también las hay por el lanzamiento oficial del álbum Panini, que promete ser una edición única y, por primera vez, más extensa que las anteriores, ya que comprende a más países partícipes de la competencia internacional de fútbol.

La venta oficial se hará desde el jueves 30 de abril y, desde el anuncio, se generó expectativa por cuánto dinero representará llenar la famosa revista de figuritas.

Argentina tiene una larga tradición en el consumo de los álbumes de la Copa del Mundo: cada cuatro años la expectativa es plena en los más chicos, los fanáticos de este deporte y en los coleccionistas que atesoran cada revista como un hito histórico en sus vidas y para la posteridad.

El álbum de Panini con la portada de América (Canadá-Estados Unidos) Panini

¿Cuánto costará llenar el álbum de figuritas?

No hay precisión al respecto con el valor del paquete de figuritas, pero se especula que podría rondar los $2000. Cada uno tiene un total de siete estampas adhesivas y el precio del álbum estaría cercano a los $15.000.

Según los detalles presentados por Panini, cada revista tiene 112 páginas con 980 espacios para completar con las figuritas. Serán 18 futbolistas por equipo, una foto grupal y el escudo de la federación. Si un coleccionista aspira a completarla adquiriendo los paquetes sin repeticiones, tendría un costo de $280.000.

Sin embargo, como la repetición de imágenes es común y tal vez sea necesario intercambiarlas con otras personas o comprar nuevos paquetes, el gasto se elevaría a $2.000.100, si se estipula una adquisición de 7350 figuritas, aunque podría ser mayor, ya que depende del sistema de distribución.

Una novedad para los coleccionistas

Según comunicó la empresa, además del ya tradicional álbum de tapa dura, como en ediciones anteriores, habrá un álbum tapa dura dorado que estará disponible de manera exclusiva a través del sitio oficial Zonakids.com. Una pieza diferente, diseñada especialmente para quienes saben que coleccionar es mucho más que completar la revista.

Así es el álbum de la Copa Mundial de la FIFA de Panini

La Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, se manifestó con orgullo sobre la nueva colección: “El álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial. Durante generaciones, ha unido a los aficionados, desatado la emoción en todo el mundo y creado recuerdos que perduran mucho después del pitido final. Esperamos celebrar un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la FIFA”.

Desde su primera edición en México 1970, Panini, empresa italiana fundada en el año 1961 por los hermanos Benito, Giuseppe, Umberto y Franco Panini, es la encargada de crear el álbum con los cromos de cada una de las selecciones participantes de las Copas del Mundo. Desde ese momento, comprarlo y llenarlo se volvió una tradición.