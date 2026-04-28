Así será la programación de la fecha final de la zona de grupos de la Liga Profesional, que definirá los clasificados para los playoffs

La Liga Profesional dio a conocer el cronograma de los partidos de la fecha 9 del torneo Apertura, que se disputará este fin de semana y definirá los últimos lugares en los playoffs. Se trata de la jornada 9, que había sido postergado por el paro decretado por la AFA en solidaridad con su presidente, Claudio Chiqui Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

La programación, confirmada este viernes, es la siguiente:

Fecha 9

Sábado 2 de mayo

14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A)

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A)

18.45 Unión – Talleres (Zona A)

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A)

Domingo 3 de mayo

13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)

16.00 Racing – Huracán (Zona B)

16.00 Gimnasia (La Plata) – Argentinos (Zona B)

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B)

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 4 de mayo

17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A)

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal)

Programación polémica

El cronograma de partidos abre un espacio para la polémica. El hecho de que no todos los equipos que disputan un lugar en los playoffs jueguen a la misma hora incumple el reglamento. Ocurre con Barracas Central (octavo en la Zona B), con Defensa y Justicia (noveno en la Zona A) y con Instituto de Córdoba (décimo en la Zona A).

El reglamento general de la AFA es claro: “Todos los partidos que en la última jornada de Campeonato Oficial organizado por la A.F.A. puedan definir posiciones en el primer puesto, ascensos o descensos de Categoría y/o clasificación de equipos para una etapa posterior de un mismo certamen, se jugarán en un mismo día y horario“.

Barracas juega con Banfield el viernes, antes que el resto de sus competidores por una plaza en los playoffs del Apertura Barracas Central

De esta manera, el Guapo debería jugar el domingo a las 16, el mismo horario en el que Racing, Tigre y Sarmiento decidirán su suerte en el torneo. Defensa e Instituto, por su parte, deberían salir a la cancha en simultáneo con San Lorenzo, Independiente y Unión de Santa Fe, que lo harán el sábado.

Según pudo reconstruir LA NACION, la disposición de los partidos tiene tres limitantes, más allá de la letra fría del reglamento. Una es la opinión de los encargados de la seguridad. Otra, que a partir de esta temporada lo que cobra más relevancia es la participación de los equipos argentinos en torneos sudamericanos. Barracas Central, por caso, tiene Copa Sudamericana y el miércoles se mide con Olimpia (Paraguay). Uno de los objetivos de hacerlo jugar el sábado es, según las fuentes al tanto, que el equipo tenga el suficiente descanso para encarar su compromiso ante el conjunto de Asunción.

La tercera variable es tecnológica: en el edificio de VAR, en Ezeiza, no pueden seguirse más de cuatro partidos a la vez. Por eso Barracas Central no disputa su encuentro el domingo, junto a los otros cuatro que definen su zona (Rosario Central vs. Tigre, Racing vs. Huracán, Gimnasia (La Plata) vs. Argentinos y Belgrano vs. Sarmiento). Y no lo hace el lunes por la cuestión de su participación en la Copa Sudamericana. Va el sábado, y antes que todos sus rivales.

El caso de Barracas Central -gestionado por Matías Tapia, hijo de Chiqui, y en el que juega su hermano Iván- puede entenderse por una cuestión sanguínea, aunque no deja de infringir el reglamento. Sorprenden, en cambio, las ventajas comparativas para Defensa y Justicia (su presidente es Diego Lemme) e Instituto de Córdoba. En el caso de La Gloria, una foto podría explicarlo todo. Su presidente, Juan Manuel Cavagliatto, integra la comitiva oficial de la AFA en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá. Es el único representante del fútbol del interior del país. Y uno de los dos de primera. El otro es Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA.

En Vancouver con @JMendezCartier y @JMCAVAGLIATTO, en la previa del 76º Congreso de la FIFA 2026. pic.twitter.com/mJgnF1ovCl — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) April 26, 2026

Tanto Instituto como Defensa pisarán el césped sabiendo si tienen -o no- posibilidades de clasificarse a los playoffs del Apertura. Incluso sabrán cuántos goles tendrían que hacer para garantizarse su pasaje a la instancia eliminatoria del torneo. Con un agravante: sus rivales no juegan por la clasificación, sino para engrosar su promedio, vital tanto para Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que acaban de ascender.