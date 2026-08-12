La foto que eligió Messi en la carta de despedida a su papá, Jorge

Este miércoles por la mañana, Lionel Messi publicó el primer mensaje luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. Para acompañar la carta de despedida —en la que, entre otras cosas, puso en duda su continuidad en el fútbol—, el delantero de la selección argentina eligió una fotografía reciente de ambos en la que se los puede ver posando juntos y sonrientes en una canchita de fútbol.

“Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió a través de su cuenta de Instagram. El diez le dedicó el sentido posteo de despedida a quien fue también su representante y compañero a lo largo de su carrera profesional. Jorge Messi murió el sábado a la madrugada a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario luego de que empeorara el cuadro de salud que atravesaba.

Jorge y Lionel Messi Fuente: @jorge.sole Instagram

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginar que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, introdujo el delantero del Inter Miami, quien desarrolló gran parte de su carrera en el FC Barcelona.

Y siguió: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.

“Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido; llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude; las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió el delantero de 39 años.

También reveló: “Cuando llegué [a Rosario tras el Mundial] creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único de lo que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”.

Messi y su padre en la final del Mundial de Qatar 2022 Robert Michael - dpa DPA

Fue más adelante cuando puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

Y agregó: “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas a trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a ninguno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

Ya sobre el final del extenso mensaje, Messi cerró: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.