Lionel Messi puso en duda su continuidad en el fútbol en la carta de despedida a su papá, Jorge

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, puso en duda su continuidad en el fútbol en la emotiva carta de despedida que publicó este miércoles tras la muerte de su padre, Jorge. “Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió.

A través de su cuenta de Instagram, el diez difundió un sentido mensaje para quien fue también su representante y compañero a lo largo de su carrera profesional. Jorge Messi murió el sábado a la madrugada a los 68 años en un sanatorio de la ciudad de Rosario luego de que empeorara el cuadro de salud que atravesaba.

La foto que subió Lionel Messi para despedir a su papá

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginar que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, introdujo el delantero del Inter Miami, quien desarrolló gran parte de su carrera en el FC Barcelona.

Y siguió: “Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar”.

Messi cuando llegó a Rosario LUIS ROBAYO - AFP

Messi reveló entonces detalles de cómo atravesó la ausencia de su padre durante el Mundial. “Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido; llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude; las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, escribió el delantero de 39 años.

También contó cómo fue el reencuentro con Jorge cuando regresó a la ciudad de Rosario luego de perder ante España en la final. “Creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo. Te cuento esto porque fue lo único de lo que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, dijo.

Fue más adelante cuando puso en duda su continuidad en el fútbol. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio; faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?“.

Jorge y Lionel Messi en el Mundial de Qatar Robert Michael - dpa DPA

Y agregó: “Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí. Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas a trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando. Obviamente, a los partidos no faltabas a ninguno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios”.

Antonela Rocuzzo en el entierro de Jorge Messi, en Rosario LUIS ROBAYO - AFP

Ya sobre el final del extenso mensaje, Messi cerró: “Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías. Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

La carta de Leo Messi para su papá, Jorge (Foto: Instagram/@leomessi)

Luego de publicar la carta dedicada a su padre, Leo Messi se expresó a través de una historia de Instagram y agradeció el apoyo recibido. “Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad”, expresó.

Messi agradeció el apoyo y cariño que recibió tras la muerte de su padre (Foto: Instagram @leomessi)

A diferencia de otros torneos importantes, el padre de Lionel no viajó a Estados Unidos para el último Mundial del diez. Su ausencia y la reacción del capitán tras el triunfo albiceleste ante Argelia —lloró y dijo que atravesaba “días difíciles”— derivaron en una ola de versiones relacionadas con su estado de salud. La familia Messi incluso optó entonces por difundir un comunicado y reveló su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”.

Luego de la final perdida ante España, el capitán voló a Rosario para estar con su familia y, días después, se reincorporó al plantel del Inter Miami. Tras la muerte de su padre, Messi volvió a su ciudad natal para el velorio y el entierro.

Además de Lionel, Jorge Messi era padre de Matías, Rodrigo y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

La carta completa

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido, llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mí físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas a trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseñó y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, pa".