Marcelo Gallardo habló de la definición del campeonato

El semblante de frustración apenas terminó el partido era evidente. Por algo, Marcelo Gallardo evitó hablar dentro de la cancha misma para la TV: olfateaba que en caliente podría decir algo inconveniente. Eso sí, sus gestos mientras miraba a las tribunas y monitoreaba la reacción de los hinchas, no arrojaban las mejores sensaciones. De alguna manera, quizá le recordaban aquella semifinal de la Copa Libertadores 2018 con Gremio, cuando River acababa de caer por 1-0 y debía ir a Porto Alegre. "A los hinchas les digo que crean, porque tienen con qué creer", arengó esa vez.

En esta ocasión, Gallardo pidió con gestos ampulosos el reconocimiento para los jugadores en la retirada de la cancha. Dijo luego, en la conferencia de prensa, que no era enojo lo que tenía.

"Para nada -aclaró-, ¿cómo me voy a enojar con el hincha, si el hincha nos viene acompañando desde siempre. No tengo palabras para agradecer ese acompañamiento que nos dan. Lo único que quería era decirles que..., que confíen. Darles una muestra más...que ni siquiera sé si es necesario, ellos lo saben. Que vamos a ir primero a Quito, después a Tucumán, con el valor de lo que nosotros ya demostramos ser como equipo. Y después vamos a ver si nos alcanza o no para poder ganar en un terreno difícil. Pero esa es la mentalidad nuestra, no nos vamos a correr de ahí. El que piensa que esto es un terreno adverso para nosotros, está equivocado. Vamos a depender de nosotros mismos".

Y no dudó cuando se le hizo mención a "la definición del campeonato con Boca".

-Hablás de que te encantan este tipo de definiciones, y siempre dijiste, aun en final de Libertadores en Madrid y lo que pasó en la Copa Argentina en Mendoza, ¿tiene otro color esta definición con Boca, tiene algo especial?

-Es que nosotros no vamos a jugar con Boca, vamos a jugar con Atlético Tucumán. Ese es el punto. Y Boca va a jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata. Nosotros nos tenemos que preparar para jugar contra Atlético Tucumán, no contra Boca. Cuando nos hemos tenido que preparar para jugar finales contra Boca, hemos ganado. Y ahora tenemos que preparar una final contra Atlético Tucumán. Esa es la diferencia.

-Te veo convencido de que van a salir campeones...

-¿Pero cómo no vamos a estar convencidos si somos un equipo al que estos partidos nos encantan? Partidos para definir, nos encantan. Es algo que nos motiva muchísimo. Por eso ya terminó este partido y ya pensamos en los jugadores que se van a quedar en Buenos Aires para afrontar la final en Tucumán. Trabajaremos para ir a hacer un buen partido en Ecuador (en el debut por la Libertadores ante Liga Deportiva Universitaria de Quito). ¿Cómo no voy a estar convencido si este equipo dio muestras suficientes de tener que ir a ganar partidos en situaciones adversas? Y esta no es una situación adversa. Vamos a enfrentar a Atlético Tucumán, un buen equipo que se hace fuerte en su cancha, pero nosotros tenemos esa gran posibilidad de hacernos fuertes de visitantes como siempre. Venimos ganando muchos partidos de visitantes. Es más, hemos ganado más de visitantes que de locales. Entonces, ¿cómo no creer que las cosas pueden ser favorables a nosotros?