La hija de Luka Modric fichó por el Real Madrid y se unió a las divisiones inferiores

Luka Modric es sinónimo de leyenda en Real Madrid. Jugó durante 12 temporadas y alzó un total de 28 títulos, convirtiéndose en el máximo ganador en la historia de la institución. Ahora su herencia continuará, pero de la mano de su hija Ema: la joven de 13 años pretende seguir los pasos de su padre y fichó con el Merengue para las divisiones inferiores.

La futbolista, nacida en 2003, completó este miércoles su primer entrenamiento en la categoría de Cadete Femenino del club de la capital española. La meta será la puesta a punto para tener minutos en los primeros amistosos de la temporada, a jugarse a inicios de septiembre.

Ema Modric, a la derecha, junto a Luka y el resto de la familia Redes

Ema ya había vestido la camiseta del Madrid años atrás, cuando su padre todavía era un futbolista de la institución. Sin embargo, a mediados de 2025 Luka decidió ponerle fin a su exitoso paso por la institución y fichó por el Milan.

Su hija lo acompañó y continuó con su desarrolló en las inferiores del club italiano. Allí ganó la Copa Garino en la temporada pasada, un torneo de categoría sub-13.

La joven marcó un gol en la victoria por los cuartos de final ante Sassuolo y luego participó en el triunfo por 2 a 0 ante Inter por la semifinal. Además, formó parte de la gran final, donde su equipo derrotó a la Juventus.

Ema Modric, la tercera desde la izquierda, en el fondo, en su primer entrenamiento Captura

A pesar de que el experimentado mediocampista continuará en Italia, Ema decidió regresar a España para continuar formándose en Real Madrid.

Próximos partidos

Los entrenamientos de la categoría Cadete de Real Madrid se realizan en el Campo 10 del predio deportivo del club. El equipo participará de la Primera División Autonómica Cadete de la Comunidad de Madrid, bajo la dirección técnica de Héctor Bueno.

Ema Modric intentará rápidamente ganarse un puesto y su primera oportunidad será el 2 de septiembre, cuando el equipo se cruce con Olympia Juvenil en un amistoso.

Los entrenamientos empezaron este miércoles Redes

Después se medirá con el Madrid CFF Juvenil -una categoría inferior del propio club español- el 16 del mismo mes, mientras que tres días después, el 19, chocará con Masriver.

El inicio de la competición oficial se dará en el fin de semana del 26 y 27 de septiembre.