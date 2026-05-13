Lazio vs. Inter, por la Copa Italia, en vivo

En el Olímpico de Roma, Lazio e Inter juegan este miércoles la final de la Copa Italia en una definición a partido único. Si estuvieran empatados al finalizar los 90 minutos reglamentarios se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos) y, si la igualdad persiste, el campeón se decidirá en la tanda de penales. En el primer tiempo, Inter se impone por 1-0, con un gol en contra de Adam Marusic.

En el comienzo había pocos espacios y muchas impresiones. En ese contexto, a los 11 minutos, Lautaro Martínez se anticipó a su marcador en el área para conectar de cabeza un centro desde la derecha de Nicolo Barella y la pelota se fue cerca de un palo. Fue la primera llegada de riesgo del encuentro y un anticipo de lo que vendría en el siguiente envío al área, ya con el conjunto nerazzurro dominando el duelo por completo.

El tiro de esquina ejecutado por Federico Dimarco desde el mismo sector buscó a Marcus Thuram en el primer palo y el delantero falló al intentar impactar el balón en el aire. Pero, detrás suyo, dio en el defensor Adam Marusic, desorientó a todos y se metió en el arco propio. Con fortuna, Inter se puso arriba por 1-0.

¡INTER PEGÓ PRIMERO EN ROMA!



Adam Marušić falló en su despeje de cabeza y convirtió en contra para el 1-0. En 15 minutos, el equipo de Chivu le está ganando a Lazio la final de la #CopaItaliaEnDSPORTS. pic.twitter.com/WwnCT6Im9s — DSPORTS (@DSports) May 13, 2026

Pudo haber aumentado poco después Denzel Dumfries al tomar de volea un envío pasado desde el otro lado, pero su remate encontró en el camino una pierna de Nuno Tavares para enviarla al córner. Es casi todo de Inter en la primera parte.

Lautaro es titular y capitán en el equipo nerazzurro, tras haber jugado apenas un puñado de minutos en el certamen, y busca su noveno título en el club, tras marcar al menos 20 goles en las últimas cinco temporadas. En tanto, el conjunto romano aspira a levantar un trofeo que se le niega desde 2019.

Lazio avanzó a esta instancia luego de dejar en el camino en las semifinales a Atalanta por penales, tras igualar en los dos encuentros (2-2 y 1-1). En tanto, tras un 0-0 en la ida, Inter dio vuelta la serie con Como para un agónico 3-2, tras estar 0-2 al final del primer tiempo.

Una curiosidad: el domingo pasado, ambos conjuntos se enfrentaron por la Serie A, con una goleada de Inter por 3-0 como visitante.