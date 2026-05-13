En qué canal pasan River vs. Gimnasia de La Plata hoy, por el Torneo Apertura 2026

Los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 concluyen este miércoles con el enfrentamiento entre River Plate y Gimnasia de La Plata, programado a las 21.30 en el estadio Monumental del barrio porteño de Núñez con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cuadro del Torneo Apertura 2026, con los dos primeros semifinalistas definidos

La previa de River vs. Gimnasia

El Millonario estuvo a segundos y a un acierto de San Lorenzo de quedar eliminado en los octavos ante su gente, pero igualó 2 a 2 en el tiempo suplementario y avanzó por penales 4 a 3. Más allá de que sigue en carrera por el título, está en deuda con su juego. No obstante, los resultados acompañan el ciclo de Eduardo Coudet porque lidera su zona en la Copa Sudamericana y terminó segundo en el Grupo B del Apertura con 29 puntos producto de nueve victorias, dos empates y cinco derrotas.

De cara al compromiso ante los platenses el DT tiene tres dudas. Lautaro Rivero, de flojas actuaciones en sus últimos partidos, puede perder el puesto con Germán Pezzella mientras que Fausto Vera, ya recuperado de su lesión, puja por un lugar con Quintero, de buen nivel frente a San Lorenzo. Joaquín Freitas o Facundo Colidio, la otra incertidumbre en ofensiva para acompañar a Sebastián Driussi.

Juan Fernando Quintero, autor de dos goles frente a Gimnasia en la segunda fecha del Torneo Apertura, puja por un lugar entre los titulares MARTIN COSSARINI

El Lobo, por su parte, doblegó a Vélez en el José Amalfitani 1 a 0 con gol de Marcelo Torres y a pesar de que jugó más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Martínez. El conjunto tripero conformó la misma zona que el del barrio porteño de Núñez en la primera etapa y terminó séptimo con 26 unidades conseguidas en ocho alegrías, dos igualdades y seis caídas.

El dato saliente es que desde que Ariel ‘Pata’ Pereyra se hizo cargo del equipo en lugar del despedido Fernando Zaniratto, el equipo hilvanó siete triunfos en fila incluyendo también la Copa Argentina y es el mejor comienzo de la historia para un entrenador. Lo positivo de cara al choque con River es que recuperó a Nicolás Barros Schelotto y va de titular en el Monumental. El volante, un baluarte en el esquema, cumplió una fecha de sanción contra el Fortín por acumulación de tarjetas amarillas.

Gimnasia de La Plata quiere dar el gran golpe en el estadio Monumental FACUNDO MORALES - FOTOBAIRES

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel; Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Maximiliano Meza o Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet. Gimnasia: Nelson Insfrán; Pedro Silva, Renzo Giampaoli, Germán Conti, Alexis Steimbach; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max, Ignacio Miramón; Ignacio Fernández; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.49 contra 6.81 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 4.0.

El ganador avanzará a las semifinales y enfrentará a Rosario Central o Racing, que chocan desde las 18.45 en el Gigante de Arroyito.

Ambos clubes ya se enfrentaron en el Torneo Apertura 2026, por la segunda fecha del Grupo B, y ganó River 2 a 0 en el estadio Monumental con Marcelo Gallardo todavía de entrenador. Los goles los anotó Juan Fernando Quintero por duplicado.

Las semifinales del Torneo Apertura 2026 tienen un cruce confirmado y es el de Argentinos Juniors vs. Belgrano de Córdoba. El Pirata le ganó a Unión de Santa Fe 2 a 0 como local en el estadio Julio César Villagra en un encuentro que arbitró Andrés Merlos. Adrián Guillermo Sánchez abrió el marcador con un cabezazo y Ramiro Hernándes cerró la cuenta sobre el final. El resultado fue justo porque el anfitrión fue muy superior al Tatengue y no encontró la diferencia antes porque el arquero Matías Mansilla tuvo muy buenas intervenciones.

El Bicho, por su parte, doblegó a Huracán 1 a 0 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal con Fernando Echenique de juez principal. En el tiempo suplementario, tras igualar 0 a 0 en los 90 minutos en un duelo muy parejo donde ambos tuvieron posibilidades de anotar pero chocaron con los arqueros Brayan Cortéz y Hernán Galíndez, sonrió el anfitrión con una anotación de Tomás Molina.