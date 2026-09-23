La imagen del tratamiento que hace el arquero Onana y es cada vez más frecuente entre los deportistas

Las imágenes del arquero André Onana volvieron a recorrer las redes sociales, aunque esta vez no por una atajada ni por alguna jugada polémica. El camerunés, actualmente en Trabzonspor, de Turquía, difundió un video en el que se lo ve en una llamativa sesión de “cupping”, un método de recuperación física que despertó curiosidad entre las audiencias y volvió a instalar el debate sobre las terapias alternativas la competencia alto rendimiento.

Onana aparece acostado boca abajo sobre una camilla, mientras numerosas ventosas cubren distintas partes de su espalda, piernas y brazos. Algunas de ellas muestran pequeñas llamas en su interior antes de ser aplicadas sobre la piel, una variante conocida como “ventosas con fuego”, que forma parte de prácticas asociadas a la medicina tradicional china.

El método de Onana

Trabzonspor kalecisi Andre Onana hacamat yaptırdı: pic.twitter.com/1qq1xnSvv1 — BPT (@bpthaber) September 22, 2026

Si esa escena resulta impactante, el resultado visual provoca la misma impresión, ya que suele dejar marcas circulares oscuras en la zona aplicada. Sin embargo, se trata de una técnica bastante habitual entre deportistas de elite. Figuras como Michael Phelps y Karim Benzema, entre otros, dejaron al descubierto señales similares en sus cuerpos, producto de sesiones destinadas a favorecer la recuperación muscular.

El nadador Michael Phelps fue uno de los primeros que llamó la atención con los círculos en su espalda DPA

Según medios especializados, la “ventosaterapia” consiste en colocar pequeñas copas de vidrio o plástico sobre la piel para generar un efecto de succión en espalda, estómago, brazos, piernas u otras partes del cuerpo del paciente. Dentro de la copa, una “fuerza de vacío” o succión tira de la piel hacia arriba haciendo que esa parte del cuerpo que está bajo la ventosa se inflame y atraiga un mayor flujo sanguíneo. LA NACION hizo un informe hace un tiempo en el que el kinesiólogo especializado en Tratamiento del Dolor con Acupuntura y Cuppings, Chung Yuan Fann, (M.N. 14.250), explicaba que, luego de colocar las copas el profesional puede ir variando la intensidad y duración del tratamiento dependiendo del efecto terapéutico.

En la modalidad tradicional con fuego, se introduce una llama durante algunos segundos dentro de la ventosa antes de apoyarla sobre el cuerpo. Al consumirse el oxígeno, se crea un vacío que provoca la adherencia a la piel.

El camerunés André Onana, arquero de Trabzonspor, de Turquía Trabzonspor

El mismo informe advierte sobre las contraindicaciones del cupping con fuego: no se recomienda aplicar ventosas en embarazadas, pacientes con problemas cardíacos, renales o lesiones en la piel.

Pese a que su utilización entre los deportistas de elite es cada vez más frecuente (otro caso fue el del delantero belga Lois Openda), la evidencia científica sobre sus beneficios continúa siendo objeto de discusión entre diversos especialistas que consideran que la sensación de alivio que reportan algunos pacientes puede estar vinculada a efectos temporales o complementarios dentro de programas más amplios de recuperación física.

El caso Openda

Lois Openda recurrió al extremo de la ventosaterapia y se difundió su imagen en las redes completamente cubierto de ventosas.



✍️ Sabrina Uccello pic.twitter.com/Tjh5pYSU8Y — Diario AS (@diarioas) March 5, 2026

Una de las primeras imágenes de un deportista profesional con signos de ese tratamiento la entregó Phelps en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Fue por entonces cuando se habló del enigma de los círculos rojos sobre el cuerpo del nadador y la explicación sobre el tratamiento recorrió el mundo.

Otro deportista de alto rendimiento que utilizó un método similar fue el futbolista Benzema, aunque con una diferencia. En su caso, el tratamiento se denominaba “hijama”, pero con método seco, ya que existía una variante con extracción de sangre. “Está diseñado para hacer circular sangre en áreas específicas donde hay tensión o fatiga muscular”, le explicó en su momento Keenan Robinson, gerente de preparación física del equipo de natación de EE. UU., al diario deportivo francés L’Equipe.

Karim Benzema y los resultados del tratamiento con ventosas @karimbenzema

Onana fue otro exponente que abrió las puertas del consultorio para mostrar las rutinas y métodos que se utilizan en el alto rendimiento.