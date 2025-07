La “incómoda” situación de los futbolistas de River que son prescindibles: por qué se demoran sus salidas

Marcelo Gallardo comenzó el segundo semestre del año con una decisión inédita en sus dos ciclos: separar del plantel a un grupo de futbolistas, tras declararlos prescindibles. Es una situación incómoda que jamás se había dado en sus más de nueve años como entrenador de River y que se enmarca en la búsqueda de una profunda renovación.

Su equipo necesitaba un golpe de timón tras un comienzo de año nebuloso y el movimiento de plantilla fue más fuerte de lo que se pensaba. Pero de los ocho jugadores que venían trabajando con el DT y hoy ya se les comunicó que no tienen lugar, solamente dos pudieron lograr su salida. El resto continúa apartado, esperando que su futuro pueda acomodarse en las próximas semanas. ¿Cuándo, cómo y a dónde se irán?

¡𝘿𝙚 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙤 𝙚𝙣 𝙘𝙖𝙨𝙖! 🇦🇹🏡



El defensor Leandro González Pirez se suma al plantel luego de haber firmado el vínculo con la institución por dos años.



¡Bienvenido, Lean! Más información: https://t.co/boNQVFN0lE pic.twitter.com/sjxCYAQFPN — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) July 11, 2025

River pasó de jugar los cuartos de final con Platense del Torneo Apertura en mayo con un equipo que tenía una media de 29,7 años de edad a disputar el reciente duelo con Instituto en Córdoba con un equipo que ingresó con un promedio de 27 años.

Un cambio radical del entrenador, relegando a piezas de peso como Ignacio Fernández, Pity Martínez o Giuliano Galoppo para darle lugar a juveniles como Santiago Lencina, Ian Subiabre y Juan Cruz Meza. Pero el cambio es más drástico aún, ya que el plantel que hoy posee 32 jugadores -incluyendo los que subieron de inferiores- promedia 26,9 años, mientras que en el primer semestre alcanzaba los 29. Un cambio brusco, con salidas al por mayor para lograrlo.

Gonzalo Tapia jugó muy poco en River LUIS ROBAYO - AFP

Leandro González Pirez (33) rescindió y se fue a Estudiantes de La Plata a través de un resarcimiento, mientras que Gonzalo Tapia (23) emigró a San Pablo con un préstamo por 18 meses con opción de compra.

Esas fueron las únicas dos salidas que se concretaron del grupo de ocho jugadores que dialogaron con el entrenador. Hoy, Federico Gattoni (26), Rodrigo Aliendro (34), Matías Kranevitter (32), Manuel Lanzini (32) y Matías Rojas (29) trabajan separados, mientras analizan posibilidades con un punto en común: todos terminan su contrato en diciembre. El caso particular es el de Santiago Simón (23), quien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y sigue participando más activamente, aunque sabe que su futuro no está en los planes de MG.

Rodrigo Aliendro, frustración pura Manuel Cortina

Gattoni, Aliendro, Kranevitter, Lanzini y Rojas llegan al predio, comparten la mañana con sus compañeros, realizan tareas en gimnasio, la entrada en calor y parte de lo físico en conjunto, pero luego no forman parte de las tareas tácticas y físico-técnicas con pelota. No están en la preparación semanal de cada partido.

“Nunca es fácil, nunca es cómodo tener que transmitir una decisión así. Pero el fútbol sigue, la vida sigue y hay posibilidades de que ellos tengan otros desafíos. Es incómodo porque hay futbolistas que aprecio, pero después están las decisiones futbolísticas que hay que tomar”, comentó Gallardo hace unas semanas.

Matías Rojas llegó como refuerzo de jerarquía pero apenas jugó 150 minutos en la primera de River; Kranevitter, detrás suyo, también quedó relegado Prensa River

¿Qué pretende la CD? Negociarlos con una venta o un resarcimiento para rescindir. Hoy el club no quiere renovar ninguno de los cinco contratos que terminan en diciembre para cederlos. Al mismo tiempo, los futbolistas saben que en el país difícilmente obtengan un salario similar al que poseen en Núñez, por eso los clubes que consultan pretenden negociar un monto menor y la llegada con el pase en su poder.

Así, la mayoría está en un limbo, esperando oportunidades del extranjero, algo que también beneficiaría a River: aunque el mercado de pases en la Argentina termina el jueves, por cada futbolista cedido o vendido al exterior desde esa fecha, se abre un cupo extra hasta el 31 de agosto.

Santiago Simón, una vieja debilidad de Marcelo Gallardo Fotobaires

Cada caso es un mundo. Simón es el perfil más seductor por su juventud y su polifuncionalidad, por eso ha tenido ofrecimientos de Rosario Central, Vélez y Talleres, entre otros, pero por ahora no tiene intenciones de pasar a otro equipo en el país. River sabe que su ficha aún cotiza en el mercado y por eso forma parte del plantel para buscar una transferencia, más allá de no ser convocado. Tuvo sondeos de Brasil, México y España, pero sin ofertas formales.

Rodrigo Aliendro fue buscado por San Lorenzo y Rosario Central, pero estaba a detalles de tener un entendimiento con Vélez. ¿Qué pasó? No pudo acordar su rescisión con River para tener el pase en su poder y su salida quedó trabada, sin definición. Al mismo tiempo, en Liniers fue ofrecido Manuel Lanzini, que también tiene contactos de la MLS de Estados Unidos y de Arabia Saudita. Mientras tanto, al Millonario le seduce Maher Carrizo, una de las jóvenes figuras de Vélez que fue tasada en 16 millones de dólares, cifra que hoy parece inamovible. Las posturas de ambas dirigencias pintan inflexibles: en Núñez no quieren rescindir sin nada a cambio, y en Liniers no quieren negociar a su joya.

Maher Carrizo es uno de los mejores jugadores de Vélez en lo que va del 2025; se asentó como extremo titular JUAN MABROMATA - AFP

Por su parte, Matías Kranevitter tuvo sondeos de Ecuador y México, y por Matías Rojas hay un interés de Brasil, pero por ahora ninguno de los dos ha recibido propuestas convincentes como para emigrar. De los tres jugadores que terminaban sus préstamos, el único que se mantuvo en su club fue el lateral Andrés Herrera, nuevamente cedido a Columbus Crew de Estados Unidos. Adam Bareiro fue vendido a Fortaleza de Brasil por 1,8 millones de dólares más objetivos, a cambio del 50% de su ficha, y David Martínez firmará en Olimpia de Paraguay, a préstamo por un año con opción de compra.

A lo largo de sus dos ciclos, el Muñeco nunca había tomado una decisión similar, más allá de los jugadores que volvían de sus préstamos y tenían que buscarse club; o de los emblemáticos casos de Fabrizio Angileri y Benjamín Rollheiser cuando tuvieron su problema contractual y no renovaron su contrato a comienzos de 2022, quedando seis meses marginados. El presente muestra un quiebre absoluto enmarcado en las urgencias de este River que sigue reconfigurando su plantel para volver a ser.

🔛 Arrancando la semana en River Camp 💪⚽️ pic.twitter.com/5HlczSb7wC — River Plate (@RiverPlate) July 22, 2025

Quintero, con San Lorenzo

Este martes, Juanfer Quintero tuvo su primer entrenamiento completo a la par del grupo. El viernes pasado fue su primer día con el plantel tras su presentación; el fin de semana no estuvo en Córdoba y el lunes trabajó en Ezeiza con los que no fueron convocados. Hasta ahora, solo había realizado tareas físicas, por lo que esta semana será crucial para su evaluación futbolística.

Aunque su último partido en América de Cali fue el 15 de junio y durante este tiempo solo trabajó con un preparador físico de manera particular en Miami y en Medellín, el CT lo vio en buenas condiciones. Si responde positivamente en las prácticas futbolísticas, tiene chances de ser convocado para ir al banco el domingo en el Monumental, contra San Lorenzo.