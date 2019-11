Diego Monarriz, entrenador interino de San Lorenzo Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de noviembre de 2019 • 07:20

Como sucede con muchos conductores de divisiones inferiores en cualquier club, a Diego Monarriz le ha tocado asumir como entrenador interino del plantel de primera división. Cuando saltan los tapones y el técnico vuela por los malos resultados - Juan Antonio Pizzi, en este caso-, el que tiene que poner la cara en lo inmediato en muchas ocasiones es el encargado de las inferiores.

Lo tiene claro Monarriz, que debió asumir de emergencia en San Lorenzo ante la salida del exentrenador de la selección de Chile. Y con debut en un clásico, contra Independiente. No se le dio: derrota por 2-1 en Avellaneda, y con otro interino enfrente, Fernando Berón.

"Quiero volver al lugar en el que estoy. Haber nacido en este club es diferente a lo que le pasa a un técnico que le va mal y se va a su casa, esto a mí no me hace gracia. Tres de tres (jugados) perdí, y no me quiero comer más este garrón. Ojo, es un orgullo estar en este club y estar dirigiendo, pero este es un momento para darle alegría a la gente. Ahora tenemos la semana que viene, después viene una fecha FIFA para elegir en la que (los dirigentes) se pueden poner y elegir... pero el garrón que uno está viviendo... ¿Quién va a dirigir?, ¿Tinelli? Soy yo el que está en la reserva. Todo lo que entra cuando estoy con la reserva, acá no entra una", se resignó Monarriz. A su equipo, en ese sentido, le va mejor que a la primera: ocupa el sexto puesto en la Superliga de reservas.

Antes, el exvolante, de 51 años, expresó: "Hicimos un gran partido, que se definió por detalles. Fuimos superiores al rival, no tengo dudas. Se nos escapó de manera increíble. Por lo menos un empate nos tendríamos que haber llevado, por lo que brindaron futbolísticamente. El equipo atacó, hizo un gran segundo tiempo, pero estamos en una racha adversa".