La Justicia falló a favor de All Boys en el intento del gobierno porteño de transformar el Predio Manuel Rocca en una plaza

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires sufrió un revés judicial en su intento de reestructurar el Predio Manuel Rocca, ubicado en el barrio de Floresta, para construir una plaza. La administración de Jorge Macri había iniciado tareas este miércoles, sin embargo, el club All Boys, que utiliza el espacio, presentó una medida cautelar para que se frenen las obras y la Justicia la aceptó.

“Informamos a toda la comunidad de All Boys que se dio lugar a la medida cautelar ayer presentada. De esta manera se resuelve que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires debe suspender cualquier trabajo que se quiera implementar en el Predio Manuel Rocca. Esto es otra demostración del compromiso y el rol social que tiene nuestra institución, acompañando la voluntad de socios, hinchas y de la comunidad vecinal”, informó el club este jueves por medio de un comunicado.

NI UN PASO ATRÁS



▪️ Informamos a toda la comunidad de All Boys que se dió lugar a la medida cautelar ayer presentada y asignada al Juzgado Nro 13 de la Ciudad.



▪️ De esta manera se resuelve que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe suspender cualquier… pic.twitter.com/MRJvyDq8kJ — Club Atlético All Boys (@caallboys) March 12, 2026

El predio está ubicado en Segurola y Juan Agustín García, a tres cuadras del Estadio Islas Malvinas, de All Boys, y según indicaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, pertenece a la administración desde 1913 y acusaron que el lugar funciona como un depósito e iniciaron obras para transformarlo en una plaza.

Desde el gobierno detallaron que el objetivo es sumar un área recreativa con un espacio verde y mayor seguridad e iluminación para los vecinos de Monte Castro y Floresta. “Empezamos en un sector de Elpidio González y Sanabria, el predio del Instituto de Menores Rocca, y son los primeros trabajos para abrir un sector para los vecinos y construir una plaza. Se está interviniendo un área de 390 metros cuadrados en la esquina: esta semana comenzó la demolición de parte del muro que da a la calle Sanabria y luego se hará un refuerzo estructural y nivelación del terreno”, marcaron.

La decisión generó rechazo en el club y su presidente advirtió este miércoles que se presentaría una medida cautelar para frenar la reestructuración, la cual fue aceptada este jueves, y declaró ante vecinos de las inmediaciones del estadio: “Es importante que todos entendamos lo que nos jugamos. Este es el futuro del club. El gobierno de la Ciudad mandó a hacer una obra y no nos informaron. Estuvimos poniendo el pecho todos. Esto es día a día. Esperamos que la Justicia nos escuche con la cautelar. All Boys se movió para que esto sea de All Boys y sigue firme”.

Fuentes de All Boys destacaron a LA NACION que el predio no pertenece al club pero existe un plan de trabajo con el Poder Legislativo porteño que consiste en la cesión del espacio como una reparación histórica para transformar la excárcel de menores en un polo deportivo, educativo, artístico y cultural para todo el barrio.

All Boys indicó que el proyecto fue aprobado sin votos en contra en la Legislatura. “Demuestra la voluntad de la ciudadanía y del pleno consenso de los diversos partidos políticos”, sostuvieron y aclararon que el plazo para el llamado a la audiencia pública está vencido.

Los hinchas de All Boys hicieron una vigilia

Este mismo miércoles, la institución presentó la cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo de la Ciudad y justificó que el predio es un espacio fundamental para “el desarrollo social, deportivo y comunitario destinado a la contención, integración y acompañamiento de las personas que conforman el barrio”. Asimismo, un grupo de hinchas realizó durante la noche una vigilia en protesta contra el accionar de la Ciudad.

La determinación del gobierno de la Ciudad había generado la reacción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que rechazó las obras y se solidarizó con All Boys. “Está casa desea una próspera resolución de la situación por las vía del diálogo y el consenso”, había afirmado. También se pronunciaron otros clubes porteños, como Defensores de Belgrano y General Lamadrid.