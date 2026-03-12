El DT de Defensa descargó su furia contra el árbitro Ferreyra por el insólito penal que cobró: “¿Cómo carajo podés dormir?"

La tarde en Florencio Varela terminó con la temperatura muy caliente. Y con justificación. Mariano Soso, entrenador de Defensa y Justicia, parecía buscar la calma de todo el plantel cuando le impidió a cada jugador y colaborador ir a rodear en el campo al árbitro Bryan Ferreyra, que cobró un penal muy polémico a instancias del VAR que le permitió a Central Córdoba encontrar el 1-1 final. En realidad, quería todo lo contrario: cruzarlo en el pasillo interno y descargar la bronca que mastica todo el Halcón, pero a cuenta de él.

“¡Están amañando el fútbol argentino, viejo. Date cuenta! ¿Cómo podés dormir? ¿Cómo carajo podés dormir después? ¡No tenés dignidad, viejo!“, comenzó un monólogo en alta voz, los ojos penetrantes, un andar alterado -iba y venía- y un rostro que fue enrojeciéndose tras cada palabra. Mientras, el cuerpo arbitral (Walter Ferreyra y Carla López fueron sus asistentes) se mantuvo alejado y callado.

“¡No podés pasar porque sos indigno, eso te pasa! ¿Qué te pasa por dentro? ¿Qué le pasa a tu gente, a tu familia? ¿Eh? ¿Qué les pasa? Eso preguntate, que es lo más jodido de todo, no que me putee la gente a mí. ¡Lo roto que estás moralmente (señalándolo), estás quebrado! No me sostenés la mirada porque no podés...”, culminó .

La impotencia es grande. Su equipo asumió el protagonismo y no pudo terminar imponiéndose por la enorme polémica que, a doce minutos del final, fue trascendental. Fue un segundo tiempo demasiado activo en relación al primero, en el que ninguno encontró claro el arco contrario. Un duelo trabajado para ambos que se rompió por la sorpresiva aparición en el área del lateral izquierdo Elías Pereyra.

El surgido en San Lorenzo había reemplazado al lesionado Abiel Osorio en la primera parte y le terminó otorgando casualmente la tranquilidad al Halcón. A los 12 minutos, un exquisito pase de Aaron Molinas habilitó a Agustín Hausch, que metió con lo justo esa pelota hasta el borde del área para la llegada frontal de Mateo Aguiar: su remate fue mordido y parecía fácil para Alan Aguerre, pero dejó un rebote corto que la defensa ferroviaria no esperaba y le permitió a Pereyra una accesible definición.

Aguiar había sido otro de los ingresados, en su caso antes del inicio del complemento, y terminó siendo un acierto por la influencia en el tanto. Se buscaba que desequilibrara, pero -a los 21- sería justamente echado por la plancha que metió a la altura de la tibia de Facundo Mansilla. Eso sí, Ferreyra necesitó que el VAR intercediera para ver mejor la patada.

Si ya resultaba repentinamente difícil sostener el triunfo para el equipo de Soso, más complicado aún se tornaría con aquella acción que terminó desencajando al técnico rosarino y todo el equipo. Sin antes mencionar que, pocos minutos antes, en una acción que pasó a la ligera y se filtró entre las jugadas dudosas, Alejandro Maciel pareció desestabilizar las gambetas de Juan Gutiérrez poniendo su mano sobre el hombro. Pareció penal para Defensa y Justicia, pero no se repitió; no incomodó al VAR para analizarla.

Entonces, la explosión. A la media hora, desde Ezeiza convocaron al juez para revisar una acción: Emiliano Amor, a la hora de disputar una pelota aérea con Michael Santos y querer apoyar su pie sobre el césped para comenzar la persecución sobre el uruguayo, le pellizcó el botín con un ligero pisotón dentro del área.

En el fútbol hace tiempo se dejó de interpretar desde los arbitrajes, por lo que Ferreyra justificó la decisión del penal directamente como “una falta imprudente del defensor”. Se ve que hubo un roce que no llegó a ser infracción. Automáticamente, Soso se dirigió al cuarto árbitro para reclamar, pero ya nada podía hacer: el exdelantero de Talleres tomó el balón y anotó la igualdad que terminó siendo la definitiva.

“Hablen ustedes”, le dijo el entrenador a la periodista que aguardaba por declaraciones en el campo, notoriamente enojado -hasta con quien no lo merecía- tras alejar a todo su plantel de Bryan Ferreyra. Claro: la furia la estaba por expresar entre paredes a las que, igualmente, las cámaras accedieron. Un capítulo más del arbitraje.

Bryan Ferreyra venía también de una gran polémica durante este torneo Apertura. Fue el 24 de enero, en la victoria de Independiente Rivadavia sobre Atlético Tucumán por 2-1. El partido estaba 1-1 y el gran incidente se generó a los 34 minutos de la parte final, como corolario de una jugada confusa: la pelota picó entre la línea y el interior del arco del Decano tucumano y salió. Juan Manuel Elordi centró con un tiro libre, Ingolotti rechazó con un fuerte puñetazo saltando entre varios jugadores, Matías Fernández ejecutó otro centro, cabeceó Iván Villalba, la pelota rebotó en Leandro Díaz y dio en el travesaño, Alejo Osella logró un testazo casi acrobático en las alturas, el balón volvió a pegar en el poste horizontal y cayó. ¿Dónde? En la toma televisiva original parece que en parte sobre la raya y en parte más adentro, y la repetición de costado da la misma impresión. O sea, de que no hubo tal gol.

Pero el juez de línea salió corriendo como si no tuviera dudas, y Ferreyra se respaldó en él, más allá de las protestas, no tan ampulosas como cabría esperar en el fútbol local, de los futbolistas visitantes. Después de un Clausura abarrotado de sospechas y críticas por determinaciones arbitrales y decisiones de escritorio, el Apertura es mirado con lupa, y su primera controversia importante apareció en el segundo día, en el noveno partido y en Mendoza. El 2-1 en favor del campeón de la Copa Argentina, uno de los equipos considerados “del poder”, aunque en menor medida que Barracas Central y Central Córdoba, se mantuvo hasta el pitazo final.