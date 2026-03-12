El gol de Panichelli, la pelea de su compañero Valentín Barco y el penal clave de Taborda en las copas europeas
Los argentinos no pasaron inadvertidos en los triunfos de sus equipos en la Conference League y la Europa League
Este jueves se disputaron los partidos de ida de los octavos de final de la Europa League y la Conference League, los torneos de clubes que siguen en importancia a la Champions League en el viejo continente. La primera tanda de encuentros deparó buenas noticias para la mayoría de los argentinos.
En su visita a Croacia por la Conference, Racing de Estrasburgo regresa a Francia con la ventaja de haber vencido por 2-1 fuera de casa, al Rikeja, el equipo que representa a la ciudad portuaria situada en la bahía de Kvarner, en el norte del mar Adriático. Y el que abrió el camino fue Joaquín Panichelli, que convirtió apenas superado el primer minuto de juego y poco después estrelló un remate en el travesaño.
En el gol, el delantero de 23 años se desmarcó y recibió en el área un pase de Sebastian Nanasi, quien inicialmente había buscado conectar con Valentín Barco y le volvió la pelota tras un corto despeje. El cordobés la controló dejándola a su propia merced y, cuando salió a atorarlo el arquero, definió con frialdad a un costado.
A fuerza de goles, construye su idolatría en el club al que llegó en el verano boreal pasado y se ilusiona con tener un lugar en la lista de la selección argentina para la Finalissima y para el Mundial 2026. Por lo pronto, ya fue parte del plantel cuando Argentina le ganó por 2-0 a Angola el 14 de noviembre e ingresó en los últimos cinco minutos por Lionel Messi, en el mismo momento en que José “Flaco” López tomó el lugar de Lautaro Martínez.
¡¡¡GOL TEMPRANERO EN CROACIA!!! Joaquín Panichelli recibió y anotó el 1-0 de Estrasburgo ante Rijeka a los 2' de juego.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QER6hQi0pW
Fue el quinto tanto en los últimos seis partidos que disputó por cualquier competición el jugador que se formó en Racing de Córdoba, pasó por las divisiones inferiores de River y emigró en 2023, libre, a España. En esta primera temporada en el fútbol francés, Panichelli lleva anotados en su equipo 18 goles en 36 partidos.
A los 10 minutos, en otra jugada por la izquierda, Barco buscó un centro a la posición del inglés Samuel Amo-Ameyaw, que llegaba entre los centrales, pero el despeje hacia el centro le quedó a Joaquín, que desde la puerta del área sacó un derechazo tremendo que se estrelló en el travesaño con mucha potencia y cayó nuevamente en la medialuna del área, donde estaba el argentino.
¡REVENTÓ EL TRAVESAÑO! Un tremendo remate de Panichelli que estuvo muy cerca de ser gol... El argentino ya quiere su doblete.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/yd146rfJjb
A 13 minutos del final, Panichelli fue reemplazado, cuando el duelo ya estaba 2-1, luego de que el marfileño Martial Godo aumentara la ventaja al tomar un rebote y, enseguida, Ante Majstorovic achicara la diferencia.
Al final del encuentro, lo llamativo resultó que Barco debió ser contenido en medio de una discusión con su compañero Samir El Mourabet, con el que compartió la mitad de la cancha en el duelo de esta noche europea. Visiblemente irritado, el argentino se empujaba, tomaba de la camiseta y empujaba con el número 29, mientras otros tres del equipo y un asistente trataban de separarlos. Lo curioso es que el lateral pareció confundirse con el reclamo de otro jugador de su equipo.
¡NO LO PODÍAN FRENAR! El Colo Barco terminó muy caliente tras el triunfo de Estrasburgo ante Rijeka.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026
📺 Toda la #UECL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/hMSgw9je49
Otro argentino que celebró como visitante en la ida de los octavos de ese certamen es Augusto Batalla, que atajó en Rayo Vallecano. El equipo español se impuso por 3-1 al Samsunspor en Turquía y definirá la serie como local cuando se realicen las revanchas el jueves de la semana que viene.
Por la Europa League, el que le dio la victoria a Panathinaikos, de Grecia, como local ante Betis, fue Vicente Taborda, que convirtió de penal el 1-0 a dos minutos de cumplirse el tiempo reglamentario. El ex Boca y Platense resolvió fuerte y al medio para sacar ventaja en la ida de un duelo áspero, y mejoró su marca a 5 goles y 3 asistencias en 14 partidos con el conjunto helénico.
En el conjunto griego ingresó en el descuento Santino Andino, en lugar del goleador, mientras que en el equipo español sumó minutos desde el banco en el segundo tiempo Valentín Gómez, no tuvo su chance de emularlo Ezequiel “Chimy” Ávila y se mantiene marginado por una lesión muscular Gio Lo Celso.
El otro futbolista albiceleste que jugó en el jueves de la Europa League fue Alan Varela, que saltó al campo los últimos 10 minutos en el triunfo de Porto como visitante por 2-1 ante Stuttgart, en Alemania. La definición será en Portugal.
En tanto, en la serie italiana de ese certamen, Bologna y Roma igualaron 1-1, con Santiago Castro como titular en el local y sin los lesionados Paulo Dybala y Matías Soulé convocados en el visitante.
