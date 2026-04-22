Escándalo en Italia: revelan los nombres de 70 futbolistas que iban a fiestas investigadas por prostitución y drogas

MILAN-. Una investigación judicial en Milán puso bajo la lupa a una presunta red de prostitución y organización de fiestas privadas de las que participaron 70 futbolistas de la élite europea. La causa apunta a una estructura que operaba en eventos exclusivos y encuentros tras partidos, en hoteles de lujo y locales nocturnos.

Según los investigadores, el entramado funcionaba con una lógica empresarial, con reclutamiento de jóvenes, coordinación de servicios y manejo de importantes sumas de dinero. En ese contexto, consignó ANSA, la fiscalía identificó como principales responsables a Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, quienes declararán en los próximos días tras ser detenidos por la Guardia di Finanza y permanecen bajo arresto domiciliario.

Buttini y Deborah Ronchi, dos de los dueños de la agencia. Instagram

La pareja, también socia en la agencia de eventos Ma.De Milano, está acusada de explotar y organizar encuentros con al menos un centenar de jóvenes, muchas de ellas de entre 18 y 20 años.

De acuerdo con la investigación, coordinaban fiestas y encuentros privados, quedándose con parte de los pagos. El expediente también derivó en la incautación de más de 1.2 millones de euros y en la detención de otros presuntos colaboradores.

La nómina incluye Alessandro Bastoni, defensor de Inter MARCO BERTORELLO - AFP

La pesquisa dirigida por el fiscal Marcello Viola descifró los nombres de algunos de los futbolistas que utilizaban los servicios de la empresa Ma.De Milán, una lista que incluye jugadores de Inter, Milan, Juventus, Lazio, Como, Sassuolo, Hellas Verona, Torino y Monza (Serie B), entre otros.

Esa nómina incluye a Alessandro Bastoni, al brasileño Carlos Augusto y al alemán Yann Bisseck (Inter); al portugués Rafael Leao y a Samuele Ricci (Milan); al serbio Dusan Vlahovic (Juventus); a Raoul Bellanova y a Gianluca Scamacca (Atalanta); a Riccardo Calafiori (Arsenal) y a Andrea Pinamonti (Sassuolo).

El francés Olivier Giroud(Lille) es otro de los futbolistas mencionados como participa de las fiestas investigadas Jean-Francois Badias - AP

Otros nombres destacados en la nómina son Marco Cancellieri (Atalanta), el francés Olivier Giroud (Lille), el marroquí Achraf Hakimi (PSG), el español Dean Huijsen (Real Madrid), Daniel Maldini y el portugués Nuno Tavares (Lazio); el brasileño Arthur Melo (Gremio); el también luso Dany Mota Carvalho (Monza) y el senegalés El Hadji Baye Oumar Niasse (ex jugador también citado en las escuchas telefónicas de la orden y identificado con el nombre en la solicitud del fiscal).

La lista revelada se completa con el serbio Dejan Stankovic (ex mediocampista de Inter y Lazio), Andrea Petagna (delantero del Monza cuyo apellido aparece en una interceptación de documentos depositados), Andrea Ranocchia (ex jugador del Monza), Matteo Ruggeri (Atlético Madrid), el eslovaco Milan Skriniar (Fenerbahce), Guglielmo Vicario (Tottenham), Nadir Zortea (Bologna) y el francés Soualiho Meite (PAOK Salónica).

Daniel Maldini, el hijo de la leyenda italiana Paolo Maldini, está en la lista de los 70 futbolistas que acudieron a eventos sociales o participaron de fiestas Studio Buzzi - LaPresse

De todos modos, la fiscalía aclaró que ninguno de los futbolistas está siendo investigado ni enfrenta cargos penales. Sus nombres aparecen como “palabras clave” en la orden de registro y confiscación, utilizadas para analizar teléfonos y dispositivos de los acusados y reconstruir la actividad de la red.

Según los investigadores, algunos jugadores podrían haber asistido únicamente a eventos sociales organizados por la agencia sin participar de servicios adicionales. En otros casos, se analiza la posible existencia de encuentros privados que incluían pagos por sexo e incluso el consumo de sustancias como óxido nitroso, una droga que —según la pesquisa— podía eludir controles antidoping.

La fiscalía continúa tomando declaración a las jóvenes involucradas en calidad de testigos y avanzando en el análisis de dispositivos electrónicos para determinar el alcance real de la presunta red.

Con información de ANSA