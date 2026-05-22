Qué se sabe de la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: las claves de Scaloni

El DT reservó a 55 futbolistas de cara a la Copa del Mundo, de los cuales quedarán 26 para conformar el plantel definitivo; hay pocas dudas con respecto al armado de la nómina
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La cuenta regresiva para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya entró en su etapa decisiva. El certamen ecuménico comienza el 11 de junio y marcará un hito al ser el primero con 48 selecciones participantes en lugar de 32. El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, transita los días finales antes de la entrega de la nómina definitiva, fijada para el 30 de mayo. Con la base de los futbolistas que lograron la tercera estrella en Qatar 2022, busca ajustar las piezas finales para afrontar el desafío de defender la corona.
En la posición de arqueros, la estructura parece definida con Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. No obstante, el cuerpo técnico mantiene el seguimiento sobre otros ante posibles imprevistos. En la prelista de 55 figuran Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y la gran revelación de lo que va del 2026: Santiago Beltrán, el arquero de River que vive un presente inmejorable.
La línea defensiva tiene experiencia. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo absoluto del cuerpo técnico. Cristian ‘Cuti’ Romero, por su parte, padece una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, pero llegaría con lo justo. Por el sector izquierdo, Marcos Acuña recuperó terreno y se perfila como suplente de Tagliafico. Marcos Senesi y Facundo Medina también aguardan su oportunidad.
El mediocampo mantiene a sus referencias: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. A este bloque se suman perfiles jóvenes como Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, de gran presente en Racing de Estrasburgo, figura en los planes como mediocampista, mientras que la irrupción de Máximo Perrone tras su destacada temporada en Como 1907 podría ofrecer una variante. En caso de necesidad, el experimentado Giovani Lo Celso aparece como una alternativa latente para aportar jerarquía en el centro de la cancha.
El ataque presenta nombres indiscutibles como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Ante la baja confirmada de Joaquín Panichelli por una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, José Manuel López se perfila para ocupar un lugar en la delegación. Finalmente, la capacidad de polifuncionalidad emerge como un factor determinante y, en ese sentido, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, poseen una ventaja competitiva gracias a su versatilidad para cumplir diversos roles tácticos según las exigencias de cada compromiso.
El técnico valora especialmente esta virtud, que resulta vital en un certamen de corta duración y alta intensidad como la Copa del Mundo. Nicolás González, quien fue parte del proceso previo a Qatar 2022 pero quedó desafectado por una lesión muscular, busca ahora su revancha personal. Con la estructura central consolidada y más certezas que dudas, Scaloni ultima los detalles de una nómina que intentará extender la hegemonía argentina en la máxima cita del fútbol internacional.
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
Arquero
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa
- Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella
- Juan Musso - Atlético de Madrid
- Walter Benítez - Crystal Palace
- Facundo Cambeses - Racing
- Santiago Beltrán - River
Defensores
- Agustín Giay - Palmeiras
- Gonzalo Montiel - River
- Nahuel Molina - Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo - Hamburgo
- Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise
- Lucas Martinez Quarta - River
- Marcos Senesi - Bournemouth
- Lisandro Martínez - Manchester United
- Nicolás Otamendi - Benfica
- Germán Pezzella - River Plate
- Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella
- Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham
- Lautaro Di Lollo - Boca
- Zaid Romero - Getafe
- Facundo Medina - Olympique de Marsella
- Marcos Acuña - River
- Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon
Volantes
- Gabriel Rojas - Racing
- Máximo Perrone - Como 1907
- Leandro Paredes - Boca
- Guido Rodríguez - Valencia
- Aníbal Moreno - River
- Milton Delgado - Boca
- Alan Varela - Porto
- Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul - Inter Miami
- Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández - Chelsea
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Giovani Lo Celso - Real Betis
- Nicolás Domínguez - Nottingham Forest
- Emiliano Buendia - Aston Villa
- Valentín Barco - Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi - Inter Miami
- Nicolás Paz - Como 1907
- Franco Mastantuono - Real Madrid
- Thiago Almada - Atlético de Madrid
- Tomás Aranda - Boca
- Nicolás González - Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho - Chelsea
- Giuliano Simeone - Atlético de Madrid
- Matías Soulé - Roma
- Claudio Echeverri - Girona
- Gianluca Prestianni - Benfica
- Santiago Castro - Bolonia
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- José Manuel López - Palmeiras
- Julián Álvarez - Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino - Parma
*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.
*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.
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