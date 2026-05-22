Qué se sabe de la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial 2026: las claves de Scaloni

La cuenta regresiva para el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 ya entró en su etapa decisiva. El certamen ecuménico comienza el 11 de junio y marcará un hito al ser el primero con 48 selecciones participantes en lugar de 32. El DT de la selección argentina, Lionel Scaloni, transita los días finales antes de la entrega de la nómina definitiva, fijada para el 30 de mayo. Con la base de los futbolistas que lograron la tercera estrella en Qatar 2022, busca ajustar las piezas finales para afrontar el desafío de defender la corona.

En la posición de arqueros, la estructura parece definida con Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. No obstante, el cuerpo técnico mantiene el seguimiento sobre otros ante posibles imprevistos. En la prelista de 55 figuran Walter Benítez (Crystal Palace), Facundo Cambeses (Racing) y la gran revelación de lo que va del 2026: Santiago Beltrán, el arquero de River que vive un presente inmejorable.

Gerónimo Rulli y Emiliano 'Dibu' Martínez, socios del arco de la selección argentina desde hace varios años

La línea defensiva tiene experiencia. Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico cuentan con el respaldo absoluto del cuerpo técnico. Cristian ‘Cuti’ Romero, por su parte, padece una lesión de grado 1 en el ligamento colateral interno de la rodilla derecha, pero llegaría con lo justo. Por el sector izquierdo, Marcos Acuña recuperó terreno y se perfila como suplente de Tagliafico. Marcos Senesi y Facundo Medina también aguardan su oportunidad.

El mediocampo mantiene a sus referencias: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. A este bloque se suman perfiles jóvenes como Thiago Almada y Nico Paz. Valentín Barco, de gran presente en Racing de Estrasburgo, figura en los planes como mediocampista, mientras que la irrupción de Máximo Perrone tras su destacada temporada en Como 1907 podría ofrecer una variante. En caso de necesidad, el experimentado Giovani Lo Celso aparece como una alternativa latente para aportar jerarquía en el centro de la cancha.

Nico Paz fue elegido como el mejor mediocampista de la Serie A y es una fija para el Mundial LUIS ROBAYO - AFP

El ataque presenta nombres indiscutibles como Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi. Ante la baja confirmada de Joaquín Panichelli por una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, José Manuel López se perfila para ocupar un lugar en la delegación. Finalmente, la capacidad de polifuncionalidad emerge como un factor determinante y, en ese sentido, Nicolás González y Giuliano Simeone, ambos de Atlético de Madrid, poseen una ventaja competitiva gracias a su versatilidad para cumplir diversos roles tácticos según las exigencias de cada compromiso.

El técnico valora especialmente esta virtud, que resulta vital en un certamen de corta duración y alta intensidad como la Copa del Mundo. Nicolás González, quien fue parte del proceso previo a Qatar 2022 pero quedó desafectado por una lesión muscular, busca ahora su revancha personal. Con la estructura central consolidada y más certezas que dudas, Scaloni ultima los detalles de una nómina que intentará extender la hegemonía argentina en la máxima cita del fútbol internacional.

Nicolás González se perdió el último Mundial por lesión, pero quiere tener revancha en este 2026 Instagram (@nicoigonzalez)

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026

Arquero

Emiliano ‘Dibu’ Martínez - Aston Villa

Gerónimo Rulli - Olympique de Marsella

Juan Musso - Atlético de Madrid

Walter Benítez - Crystal Palace

Facundo Cambeses - Racing

Santiago Beltrán - River

Defensores

Agustín Giay - Palmeiras

Gonzalo Montiel - River

Nahuel Molina - Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo - Hamburgo

Kevin Mac Allister - Union Saint Gilloise

Lucas Martinez Quarta - River

Marcos Senesi - Bournemouth

Lisandro Martínez - Manchester United

Nicolás Otamendi - Benfica

Germán Pezzella - River Plate

Leonardo Balerdi - Olympique de Marsella

Cristian ‘Cuti’ Romero - Tottenham

Lautaro Di Lollo - Boca

Zaid Romero - Getafe

Facundo Medina - Olympique de Marsella

Marcos Acuña - River

Nicolás Tagliafico - Olympique de Lyon

Volantes

Gabriel Rojas - Racing

Máximo Perrone - Como 1907

Leandro Paredes - Boca

Guido Rodríguez - Valencia

Aníbal Moreno - River

Milton Delgado - Boca

Alan Varela - Porto

Ezequiel Fernández - Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul - Inter Miami

Exequiel Palacios - Bayer Leverkusen

Enzo Fernández - Chelsea

Alexis Mac Allister - Liverpool

Giovani Lo Celso - Real Betis

Nicolás Domínguez - Nottingham Forest

Emiliano Buendia - Aston Villa

Valentín Barco - Racing de Estrasburgo

Delanteros

Lionel Messi - Inter Miami

Nicolás Paz - Como 1907

Franco Mastantuono - Real Madrid

Thiago Almada - Atlético de Madrid

Tomás Aranda - Boca

Nicolás González - Atlético de Madrid

Alejandro Garnacho - Chelsea

Giuliano Simeone - Atlético de Madrid

Matías Soulé - Roma

Claudio Echeverri - Girona

Gianluca Prestianni - Benfica

Santiago Castro - Bolonia

Lautaro Martínez - Inter de Milán

José Manuel López - Palmeiras

Julián Álvarez - Atlético de Madrid

Mateo Pellegrino - Parma

*En negrita, los que están casi confirmados para la lista definitiva.

*En cursiva, los que pelean fuertemente para ser citados al Mundial.