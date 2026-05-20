La llamativa confesión de Dibu Martínez tras ser campeón de la Europa League: “Me rompí el dedo”

En medio de los festejos por el título de Aston Villa en la Europa League, tras la goleada por 3-0 sobre Friburgo en Estambul, Emiliano “Dibu” Martínez sorprendió con una declaración que genera incertidumbre de cara al Mundial 2026 con la selección argentina.

El arquero volvió a responder bien en una noche decisiva en las llegadas del rival y mantuvo otra vez la costumbre de ganar finales. A tal punto que no perdió ninguna de las siete que jugó en su carrera, ya sea en clubes como en el conjunto nacional. “Siempre lejos de mi familia, pero la verdad que los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego defiendo el arco de Aston Villa con mucho orgullo. Estoy feliz. Ahora es tiempo de disfrutar y después enfocarme en el Mundial”, habían sido sus primeras declaraciones, en plena emoción por haber sido campeón, mientras participaba de los festejos tirándose al piso, saltando y lanzándose sobre un grupo de fanáticos entre los que estaban su hermano Alejandro y el exfutbolista y actual entrenador Facundo Sava. También estaban cerca su mujer y su padre.

DOS CARAS: la tristeza del hincha de Friburgo y LA LOCURA DE FESTEJO DE DIBU MARTÍNEZ CON FACUNDO SAVA Y SU HERMANO ALEJANDRO MARTÍNEZ.



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Una declaración inquietante

No obstante, a medida que fueron transcurriendo los minutos, la entrega de trofeos y la vuelta olímpica, Dibu volvió a hablar, todavía en el campo de juego. Y allí no pasó inadvertida una frase lanzada, como al pasar, en su descripción de la noche fantástica que había vivido.

“Lo que conseguimos fue hermoso. Es un orgullo, sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor, pero no hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Son cosas que hay que atravesar”, confesó el marplatense. Curioso, ya que había atajado todo el partido y nunca dio señales de dolor. Si hasta hizo subir sobre sus hombros a su coterráneo Emiliano Buendía para llevarlo por la cancha en plena celebración.

Es más, apretaba los puños, los golpeaba contra el pasto, levantó el trofeo, le tendió la mano a su hermano y a quienes lo acompañaban en una de las tribunas. “Es la primera vez que veo a 20.000 aficionados de Aston Villa en la entrada en calor. Estaba toda mi familia ahí abajo, mi mujer y mi padre por allá”, señalaba. Y así mencionó que “me rompí el dedo en la entrada en calor”, algo que sorprendió al periodista del canal oficial del torneo, que enseguida lo interrumpió: “Pará, ¿qué? ¿Es para preocuparse?“.

"HOY ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR"



🚨 ¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL! 🚨



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Naturalmente, como si fuera algo menor, el arquero siguió adelante con la conversación, todavía con los guantes puestos y con pocas señales de anticiparse a lo que resulta un nuevo problema para Lionel Scaloni, que deberá entregar la lista de sus 26 convocados para la Copa del Mundo antes del 30 de mayo y sigue sumando futbolistas cuyo estado físico genera incertidumbre, por lesiones que están atravesando, algunos que están en plena rehabilitación y otros que no se sabe si llegarán a tiempo para los últimos amistosos o el debut ante Argelia, el 16 de julio.

La gravedad de lo acontecido comenzará a conocerse más en concreto desde este jueves, cuando se someta a algunos estudios para tener más precisiones.