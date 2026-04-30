La lesión de Julián Álvarez no es grave y se desactivó la preocupación en la selección y Atlético de Madrid

Julián Álvarez alarmó a todos los hinchas de Atlético de Madrid, pero, sobre todo, de la selección argentina. El delantero cordobés se retiró lesionado faltando 13 minutos para que se termine el partido entre los dirigidos por Diego Simeone y Arsenal, por el desafío de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Inmediatamente sobrevoló el fantasma de una severa lesión que lo dejara fuera del Mundial 2026. Sin embargo, tras los estudios médicos, hubo alivio.

Eberechi Eze, de Arsenal, se cayó sobre el tobillo izquierdo de Álvarez; el argentino quedó muy dolorido y salió por precaución Captura TV

Se descartó una lesión importante. Se trataría de un leve esguince (todavía no hay informes oficiales). Es más: el cuerpo técnico conducido por el Cholo Simeone se ilusiona con tenerlo en el desquite con Arsenal, la semana próxima, en el Emirates Stadium de Londres. El argentino, una de las figuras del equipo conducido por Lionel Scaloni, hoy no participó en la sesión de ensayos de los jugadores rojiblancos en la que sólo trabajaron los jugadores que no fueron titulares ante Arsenal: se hizo estudios y los resultados arrojaron certezas y tranquilidad.

Ayer se disputaban 30 minutos del segundo tiempo y el partido ya estaba igualado, por los tantos de Viktor Gyökeres y del propio Álvarez, cuando, en una disputa por la pelota con Eberechi Eze, la Araña recuperó la pelota y siguió su carrera, pero su rival se cayó al piso y en el momento de la caída, le aplastó y le dobló el tobillo izquierdo al número 9 de Atlético de Madrid.

La acción que alarmó a todos

¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



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El exatacante de River quedó tendido en el césped, dolorido, tomándose la parte que le molestaba y el partido continuó. Unos minutos después, los locales recuperaron la pelota y la sacaron afuera de la cancha para que Álvarez fuera atendido. Ingresó el cuerpo médico y, finalmente, Julián se retiró caminando con dificultad a los 32 minutos del segundo tiempo. En su lugar entró Álex Baena, y a partir de ese momento, el equipo local perdió el peso ofensivo que tuvo en la segunda etapa.

Luego del encuentro, Simeone expresó: “Julián me dijo que tenía un golpe y me pidió salir. Vamos a hacer una prueba para ver que tiene; soy optimista de que va a estar el próximo martes”. La esperanza del Cholo, evidentemente, iba de la mano de un pronóstico inicial del cuerpo médico que se terminó de concretar este jueves. Simeone y Atlético de Madrid, pero sobre todo Scaloni y la selección argentina, respiran aliviados.