La Liga Profesional aclaró cuándo y cómo serán los cambios para la clasificación a las copas internacionales

En las últimas horas se generaron un sinfín de rumores sobre supuestos cambios reglamentarios en el fútbol para la clasificación a las copas internacionales. Ante el crecimiento de las voces críticas, la Liga Profesional salió a aclarar este jueves que habrá modificaciones, pero que se llevarán a cabo durante la temporada 2027, con miras a las copas Sudamericana y Libertadores de 2028.

Según pudo saber LA NACION, lo que se trató el martes último en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA con respecto a los cupos de los equipos argentinos para clasificarse a los torneos CONMEBOL, es que se reglamente el año próximo para aplicarlo en 2028. ¿Cuál sería el cambio fundamental? Que quien termine en la tercera posición de la tabla anual ingresará directamente en la Copa Sudamericana, a diferencia de ahora, que se clasifica para un repechaje de Libertadores, con el consiguiente riesgo de quedarse con las manos vacías. La polémica surge en que la modificación llevaría a que al repechaje de Libertadores se clasifique recién el noveno de la tabla anual. Es decir que el noveno de la tabla anual podría jugar Copa Libertadores, en detrimento de quienes finalicen entre los puestos 3 y 8.

Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias CONMEBOL, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028. pic.twitter.com/piEvzAJifV — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) March 5, 2026

Esta determinación se tomó a partir de las derrotas de los equipos argentinos en los últimos años en la etapa previa de la Copa Libertadores; la más reciente, la de Argentinos Juniors ante Barcelona de Ecuador hace una semana, luego de clasificarse como tercero en la tabla anual 2025. Incluso, se dice que uno de los impulsores de esta modificación habría sido el presidente del equipo de la Paternal, Cristian Malaspina.

La derrota de Argentinos expuso un duro dato para los clubes argentinos, porque sólo dos de diez (20%) pudieron avanzar a la instancia de grupos: Atlético Tucumán (2017) y Estudiantes de La Plata (2022).

Es que en un principio se había determinado que para potenciar el fútbol, el ente rector sudamericano apostó a que 44 equipos disputen la competencia (en lugar de 38), aunque debió hacer una importante modificación para que entre en vigencia. La eliminación del histórico repechaje, instancia en la que los equipos disputaban solo dos encuentros, lo que generó un fuerte impacto. Además, sólo los equipos que no superaron la Fase 3 siguen disputando una competencia internacional (Copa Sudamericana), mientras que los clubes eliminados en la Fase 2 quedan afuera de todo.

El golpazo que recibió Argentinos Juniors ante Barcelona de Ecuador terminó de impulsar los cambios. (Photo by JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

El cambio de formato suponía, en un principio, que sería favorable para los equipos de la Argentina por el nivel futbolístico de sus equipos en comparación con otros clubes del continente. Sin embargo, esto no terminó siendo así y año tras año los golpes fueron muy duros. Tanto se tomó esta determinación de modificar el sistema de clasificación para el fútbol doméstico.

De esta manera, se determinará para 2028 que tendrán acceso a la Libertadores el campeón del Torneo Apertura, el vencedor del Torneo Clausura, el que conquiste la Copa Argentina, los dos mejores de la Tabla Anual.

Mientras que para la Sudamericana se clasificarán los seis mejores ubicados en la Tabla General que no hayan conseguido ingresar a la Copa Libertadores y, en ambas competencias deberán ser equipos que no pierdan la categoría para el 2027. Por lo tanto, del tercero al octavo de la Tabla Anual (siempre que no sean los campeones), tendrán la posibilidad de participar de la Sudamericana. Entonces, el noveno clasificado tendrá acceso al Repechaje de la Copa Libertadores.