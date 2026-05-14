Madonna, BTS y Shakira estarán en el show del entretiempo de la final de la Copa del Mundo.

Madonna y Shakira se unirán al grupo de k-pop BTS para encabezar el cartel del espectáculo del entretiempo de la final de la Copa del Mundo que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El cantante de Coldplay, Chris Martin, será el encargado de llevar adelante el show programado para el 19 de julio, anunció la FIFA. Será la primera vez que se vivirá un evento de tal magnitud en el partido que definirá al campeón 2026.

“El espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será un momento verdaderamente especial, que unirá la música, el fútbol y un compromiso compartido por mejorar las vidas de los niños de todo el mundo”, dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las redes sociales.

Madonna, BTS y Shakira encabezarán el primer espectáculo del descanso de una final de la Copa Mundial. @gianni_infantino

Este jueves, Coldplay compartió el cartel en redes sociales con un video en el que Martin conversa con personajes de Plaza Sésamo. “Esta es una oportunidad para mostrar lo increíbles que son todos los diferentes tipos de seres humanos (...) Y para recaudar algo de dinero para la educación de los niños”, le dijo el cantante a Elmo.

La propuesta, similar a la que se suele montar para el Super Bowl, genera, por estas horas, fuertes debates entre quienes disfrutan los espectáculos masivos y los fanáticos del fútbol que rechazan estos shows por considerar que extienden más de 15 minutos los entretiempos y que ello, incluso, puede afectar la salud física de los deportistas.

De acuerdo a la información suministrada por el máximo rector del fútbol mundial, el espectáculo estará producido por Global Citizen, organismo que lucha contra la pobreza, y contribuirá al Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA, una iniciativa que busca movilizar 100 millones de dólares durante el torneo.

La primera edición mundialista ampliada a 48 selecciones se disputará desde el 11 de junio en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo contará con 104 partidos. En marzo de este año, Infantino ya había adelantado, aunque sin precisar nombres, que se preparaban para “el primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo de la FIFA”.

“Este será un momento histórico para la Copa del Mundo de la FIFA y un espectáculo a la altura del evento deportivo más grande del mundo”, dijo el dirigente en Instagram. Infantino también afirmó que la entidad planea “tomar” la emblemática plaza Times Square de Nueva York el fin de semana de cierre del Mundial.

Madonna, BTS y Shakira estarán en el show del entretiempo de la final de la Copa del Mundo. Jae C. Hong - AP

El pasado viernes, el máximo organismo rector del fútbol dio a conocer que cada país anfitrión del Mundial tendrá su propia ceremonia de inauguración con actuaciones musicales. En la de Ciudad de México, donde se dará el puntapié inicial del certamen el próximo 11 de junio, actuarán Belinda, J Balvin y Maná, mientras Katy Perry y Anitta lo harán un día después en Los Ángeles, junto a Alanis Morissette y Michael Bublé desde Toronto.

La Copa Mundial de Clubes que se organizó el año pasado en Norteamérica también contó con un espectáculo del descanso en el que actuaron la rapera estadounidense Doja Cat, el cantante colombiano J Balvin y la cantante nigeriana Tems.

Con información de las agencias AFP y Reuters