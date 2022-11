La llegada de Lionel Scaloni a la Argentina y habló de la compleja situación de los lesionados antes del Mundial

escuchar

El entrenador del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, llegó a la Argentina para comenzar con las tareas previas a la Copa del Mundo de Qatar. La compleja situación por la cantidad de lesionado es un tema central y lógicamente el DT está pendiente de cada caso. La tranquilidad del técnico es determinante y el mensaje muy claro: “Son cosas que sabíamos que podían suceder. Estamos valorando cómo está la situación de Lo Celso y de otros jugadores. Lamentablemente es algo que podía pasar. Son muchos partidos, ellos tuvieron un mes de octubre muy cargado. Ahora esperamos noticias para saber qué decisión tomamos”

Sin detenerse y rodeado de gente en el aeropuerto e Ezeiza, Scaloni explicó qué habló con Giovanni Lo Celso: “Esta situación sabemos de qué se trata. Lo sufrimos como jugador, en el anterior Mundial con el cuerpo técnico también nos pasó algo similar y bueno es un momento para estar tranquilo. Las cosas que pasen hay que afrontarlas y debemos tomar decisiones en el momento que sea oportuno. Veremos la respuesta de los chicos pero no deja de ser una situación complicada”.

Lionel Scaloni aseguró que no expondrá a ningún jugador Prensa AFA

Scaloni explicó que este miércoles se instalará en el predio de Ezeiza y que desde allí va a monitorear la evolución de cada uno de los jugadores que están con problemas físicos: Cuti Romero, Paulo Dybala, Ángel Di María, Leandro Paredes, Nico González, Juan Foyth y Giovanni Lo Celso. “ Lo primero que le dije a Gio y a todo el mundo es que la salud del jugador es lo primero . No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Primero está el equipo, eso está claro y después está lo individual. Es cierto que son chicos que están con nosotros desde el primer momento, que pesa tomar cualquier decisión, pero en el momento que tengamos que hacerlo se hará pensando en el bien del equipo”, dijo Scaloni en ESPN.

Y continuó: “ Esperamos noticias para ver qué decisión tomamos. Es verdad que el 14 hay que dar la lista y en condiciones normales ya hubiéramos dado la lista. Eso les da tranquilidad a los jugadores, pero en esta condiciones que algunos no están pudiendo jugar, tomamos la determinación de esperar hasta el último día para dar la lista. Estoy tranquilo porque al final nosotros, ¿Qué podemos hacer? Esperar los resultados, los estudios, que te llamen y te digan si el jugador está bien o mal. Una vez que tengamos esa información, podemos evaluar qué hacer. Lo que nos deja tranquilos es que los chicos que están van a responder. Somos un grupo, somos un equipo y respondemos como tal. Acá no se piensa en lo individual. Pero sí es cierto que son chicos importantes, que nos respondieron y nos gustarían que puedan estar, pero hoy no puedo decir mucho más”.

Ya no se trata de si Lo Celso podrá estar en el debut ante Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre. La incógnita pasa por saber si podrá ser parte de la lista de 26 convocados o si se queda fuera de la lista definitiva. el ex jugador de Rosario Central salió a los 24 minutos del primer tiempo, luego de sentir un dolor en la pierna derecha. Y hay preocupación por el nivel de gravedad que tiene su molestia en el bíceps femoral de esa pierna. Lo que hasta el lunes se creía un desgarro “grado 1″ (el más leve), ahora se transformó en temor a que haya sufrido un desprendimiento del músculo, por lo que le realizarán nuevos estudios, según le confiaron a LA NACION desde el entorno del volante de 26 años.

En las últimas horas desde el club actualizaron el parte médico del volante argentino e informaron que se van a continuar haciendo pruebas y se van a repetir algunas otras para poder tener el diagnóstico claro y así poder confirmalo a finales de semana.

LA NACION