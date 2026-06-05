Mundial 2026, en vivo: Argentina volvió al primer puesto en el ranking FIFA y cómo sigue recuperación de Messi

La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 tiene un foco inevitable: el estado físico de varios de los futbolistas más importantes del plantel. Entre ellos aparece Julián Alvarez, quien se sometió a un tratamiento con plasma para acelerar la recuperación de una molestia en el tobillo y llegar en las mejores condiciones al estreno ante Argelia, el 16 de junio. Mientras tanto, Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución para tenerlo a disposición.

Julián Álvarez en pleno entrenamiento con la selección nacional Instagram (@afaseleccion)

Después de haber entrenado con normalidad en los primeros días de la concentración en Estados Unidos, Alvarez volvió a sentir molestias en el tobillo que arrastra desde finales de abril. El delantero de Atlético de Madrid sufrió un esguince durante la serie de Champions League ante Arsenal y, aunque logró reaparecer antes del cierre de la temporada, nunca terminó de recuperarse por completo.