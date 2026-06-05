Mundial 2026, en vivo: Argentina volvió al primer puesto en el ranking FIFA y cómo sigue recuperación de Messi
El minuto a minuto de las últimas noticias de la selección nacional, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y repercusiones sobre los partidos
Lo que hay que saber
- El 11 que se perfila para el amistoso contra Honduras está integrado por: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lautaro Martínez y José López.
- “Dibu” Martínez y Lionel Messi continúan entrenándose de manera diferenciada, pero llegarían al debut
- La selección argentina hará su presentación en el Mundial 2026 el martes 16 de junio ante Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City
Julián Alvarez realiza un tratamiento especial con plasma para acelerar su recuperación en la selección argentina
La cuenta regresiva para el debut de la selección argentina en el Mundial 2026 tiene un foco inevitable: el estado físico de varios de los futbolistas más importantes del plantel. Entre ellos aparece Julián Alvarez, quien se sometió a un tratamiento con plasma para acelerar la recuperación de una molestia en el tobillo y llegar en las mejores condiciones al estreno ante Argelia, el 16 de junio. Mientras tanto, Lionel Scaloni sigue de cerca su evolución para tenerlo a disposición.
Después de haber entrenado con normalidad en los primeros días de la concentración en Estados Unidos, Alvarez volvió a sentir molestias en el tobillo que arrastra desde finales de abril. El delantero de Atlético de Madrid sufrió un esguince durante la serie de Champions League ante Arsenal y, aunque logró reaparecer antes del cierre de la temporada, nunca terminó de recuperarse por completo.
Yazmín Jaureguy y el Colo Barco: la historia de amor que empezó en un desfile de moda y que hoy coronan como familia
Valentín “Colo” Barco vive uno de los momentos más trascendentes de su carrera luego de haber sido convocado por Lionel Scaloni en la lista de la selección argentina para disputar su primera Copa del Mundo. Mientras el ex Boca y flamante jugador del Chelsea de Inglaterra se enfoca en el mayor reto deportivo de su carrera, la atención también recayó sobre su pareja Yaz Jaureguy, la modelo e influencer que lo acompaña desde hace varios años.
La pareja ya conforma una familia junto a Gemma, su primera hija, que nació a principios de 2025. Todo esto ocurre en paralelo al crecimiento futbolístico de Barco, quien con apenas 21 años sigue consolidando una trayectoria que comenzó muy temprano en Argentina y que ahora corona con grandes actuaciones en Europa.
Quién es Giulia Ciancio, la modelo italiana que está de novia con Leo Balerdi y conquistó a todos con su belleza
La selección argentina ya se entrena en Kansas City y se prepara para un nuevo sueño mundialista. En la lista de los 26 convocados, Lionel Scaloni decidió llamar a 18 campeones del mundo y a ocho futbolistas que harán su debut en una Copa del Mundo. Uno de ellos es Leonardo Balerdi. El ex Boca Juniors logró afianzarse en la defensa y su elección no fue sorpresiva. Pero su incorporación al plantel no fue en solitario, sino acompañado por su novia, quien pasará a convertirse en una de las nuevas integrantes de La Scalot, el grupo de parejas de los futbolistas. Se trata de Giulia Ciancio, una modelo italiana de 26 años que trabaja con marcas de lujo y ya encontró su rincón favorito de la Argentina.
La selección argentina recuperó el primer puesto en el ránking FIFA, a días del Mundial
A menos de una semana del inicio del Mundial 2026 y a 12 días del debut de la selección argentina ante Argelia, el seleccionado nacional volvió a obtener la primera posición en el ránking que elabora la FIFA.
La scaloneta llega con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos al Mundial, lo que marcó la diferencia para aventajar a las dos selecciones que estaban por encima, hasta hoy: España (que este jueves empató con Irak 1-1) y Francia (que inesperadamente cayó ante Costa de Marfil por 2 a 1).
El equipo liderado por Lionel Messi había sido número 1 del ránking desde la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y tras consagrarse en la Copa América 2024. Sin embargo, había caído en el listado luego de que España consiguiera la Eurocopa.
El guiño mundialista de Antonela Roccuzzo que dejó a todos sin palabras
Falta una semana para el comienzo del Mundial 2026 y 12 días para que la Argentina debute frente a Argelia por el Grupo J. La emoción crece minuto a minuto y hay una gran expectativa por lo que pueda ocurrir no solo en el campo de juego, sino también afuera. Y es que los campeones del mundo no estarán solos, sino acompañados por sus familias. Y, como no podría ser de otra manera, Lionel Messi tendrá, seguramente en un palco VIP, a su mujer Antonela Roccuzzo y a sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro. Pero lo que sorprendió a todos es que, en la previa, la rosarina hizo un posteo en Instagram con un guiño mundialista que dejó a todos atónitos.
El entrenamiento de la selección argentina: Messi practicó diferenciado y Dibu Martínez, sin guantes
KANSAS.- Mientras el cuerpo técnico de la selección argentina analiza cómo evoluciona la recuperación de cada uno de los futbolistas lesionados, el equipo albiceleste se entró este jueves en la ciudad de Kansas, en vísperas del amistoso de este sábado ante Honduras, antes de su debut en el Mundial 2026.
Leo Messi entrena diferenciado en la Selección Argentina pero si bien vio la pelota se puso a hacer jueguitos... Es más fuerte que él 🤣🇦🇷🔝. pic.twitter.com/7P1ne4wWuN— SportsCenter (@SC_ESPN) June 3, 2026
En la práctica, los jugadores fueron segmentados en grupos según su estado físico: Lionel Messi por un lado; Leandro Paredes, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nicolás Paz por otro; y el resto en conjunto. En uno de los costados, a su vez, estuvieron los arqueros.
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