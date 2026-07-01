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La locura de los medios mexicanos con el equipo de Javier Aguirre y la pregunta que se volvió viral: “¿Y si sí?"
Tras superar a Ecuador todo se ilusionan con poder quedarse con la Copa del Mundo
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La euforia domina a los mexicanos. La victoria por 2-0 sobre Ecuador en los 16avos. de final de la Copa del Mundo elevó la ilusión a niveles inimaginables. Un millón de personas salieron a las calles para celebrar el paso con autoridad del equipo que dirige Javier Aguirre. En ese contexto los medios locales también se subieron a la ola de confianza y en sus portales comenzaron a alimentar la idea de que podría ser posible quedarse con la corona en los Estados Unidos. Incluso, el diario Récord, tituló: “El mundo se rinde ante México”.
En las redes sociales se multiplicaron las imágenes del éxito en el estadio Azteca y también comenzó a circular una frase que se hizo eco en también en los medios de comunicación: “¿Y si sí?“. El portal La Jornada, sostiene esta frase con un titular con el mismo tono de confianza: ”México: invicto y sin goles en contra avanza a los octavos de final“. Mientras que en el sitio de Excelsior escribieron: “¡La rompen! El Tri tumba racha de 40 años“, en referencia que el equipo de Aguirre jugará el quinto partido de la Copa del Mundo.
También en El Universal concentraron su atención en la victoria de la selección de mexicana, ya que la apertura en su home es una foto con una vista aérea de los festejos en la Ciudad de México y en el título dice: “Un millón festeja en las calles”. Mientras que en otras de sus publicaciones escribieron: "¡Día histórico para México! La Selección Mexicana gana su primer partido de eliminación directa en un Mundial en 40 años y clasifica a Octavos de Final".
También en el Milenio reflejan la ilusión de los fanáticos mexicanos que se convencen a cada paso que quizá pueda ser esta Copa del Mundo la que les de una primera estrella. En la columna de opinión firmada por Higinio Robles León con el título “México sueña; México cree” aparece una frase que explica la locura que se vive entre los hinchas locales: “La Selección Nacional logra el pase a octavos, canaliza los sentimientos de su pueblo que ha recuperado la fe en poder trascender”.
La felicidad también desborda a los protagonistas, tanto que el entrenador Javier Aguirre, en la conferencia posterior al éxito ante Ecuador fue consultado sobre qué le hacía falta después de conseguir el boleto a la siguiente etapa, el “Vasco” respondió con su característico sentido del humor: "Me falta un whisky con hielo y no tengo en la habitación, se me acabó“.
En Récord también ponen el acento en lo que dicen de México a nivel internacional y aseguran: “La prensa internacional ve al Tri siendo Campeón del Mundo“. En la misma publicación citan los posteos de algunos usuarios conocidos en las redes sociales (Mister Chip e Ibai Llanos) y también palabras de Zlatan Ibrahimovic que dijo: ”México demostró desde el primer minuto quién era el jefe del partido. Este México tuvo la mejor actuación en lo que va del torneo“.
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