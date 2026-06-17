La “maldición” de Rocky: Pensilvania les pidió a las selecciones que no le pongan sus camisetas
A través de un comunicado, la oficina de turismo recordó lo que le pasó a Ecuador, cuyos hinchas hicieron un banderazo allí y al día siguiente perdió ante Costa de Marfil; la leyenda urbana se esparció entre aficionados de la NFL
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La oficina de turismo del estado de Pensilvania, Estados Unidos, uno de los lugares donde se disputan varios partidos del Mundial 2026, les recomendó a los hinchas que visiten la estaua de Rocky, el legendario personaje de boxeo interpretado por Sylvester Stallone, que no visitan la escultrua con sus camisetas: aseguran que “está maldita”.
“A las delegaciones de Brasil, Haití, Francia, Irak, Curazao, Croacia y Ghana: Pensilvania les da una cálida bienvenida y les desea la mejor de las suertes en sus próximos partidos del Mundial en Filadelfia. Como buenos anfitriones, nos gustaría compartir información sobre un fenómeno bien documentado en la ciudad: la Maldición de la Estatua de Rocky”, señala un comunicado difundido por Visit Pennsylvania, la oficina turística del estado.
El texto continúa con tono humorístico: “Lamentamos que esta comunicación no haya sido enviada antes del fin de semana pasado, pero aquí estamos. Innumerables equipos de fútbol americano (sí, American football, no fútbol; misma maldición, distinto deporte) vistieron a la estatua de Rocky con sus colores y luego perdieron".
La oficina de turismo incluso citó como ejemplo reciente la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil. “Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no”, indicó el organismo.
“¡Filadelfia está ansiosa por recibirlos! (Pero Rocky no necesita que le pongan su camiseta)“, concluye la oficina turística.
La advertencia surgió después de que, en la previa del encuentro, un grupo de hinchas ecuatorianos realizara un banderazo frente al Museo de Arte de Filadelfia. Allí envolvieron la estatua con la bandera de su selección y se fotografiaron sobre el monumento. Al día siguiente, Ecuador cayó por 1 a 0 ante Costa de Marfil y las imágenes se viralizaron en redes sociales, alimentando nuevamente la leyenda.
La estatua de Rocky es uno de los símbolos más reconocibles de Filadelfia. El monumento de bronce está ubicado en la entrada del Museo de Arte de Filadelfia, la ciudad más importante de Pensilvania, Estados Unidos. Para construir la obra, que mide más de dos metros, se usó más de una tonelada de bronce. Los fanáticos de la saga reconocen la estatua por su aparición en Rocky III; luego de su uso para los films, la creación fue entregada como regalo al Estado de Pensilvania en 1992, pero fue varios años después que se ubicó definitivamente frente al museo de arte.
La estatua se trasladará a un hogar permanente en la parte superior de las escalinatas del museo. El lugar de Rocky en la base de las escalinatas no quedará vacío: una estatua del boxeador Joe Frazier lo reemplazará.
El Lincoln Financial Field de Filadelfia albergará varios encuentros del Mundial 2026, entre ellos Brasil-Haití, Francia-Irak, Curazao-Costa de Marfil y Croacia-Ghana, además de un partido correspondiente a los octavos de final.
La leyenda de la “maldición de Rocky” no es nueva. Según recordó The New York Times, distintos equipos de la NFL que vistieron la estatua con sus colores terminaron perdiendo partidos decisivos. Entre los casos más citados aparecen los Minnesota Vikings en 2018, los New England Patriots antes del Super Bowl de ese mismo año y los San Francisco 49ers en 2023.
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