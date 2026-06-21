La mujer de Fernando Gago le dedicó un emotivo mensaje por el Día del Padre tras el infarto que sufrió en Chile

A una semana del infarto agudo de miocardio que obligó a una intervención de urgencia, Fernando Gago reapareció públicamente este domingo desde la Clínica Alemana de Santiago de Chile, donde continúa internado. La imagen fue compartida por su esposa, Verónica Laffitte, quien aprovechó el Día del Padre para dedicarle un emotivo mensaje en las redes sociales.

La pareja del entrenador de Universidad de Chile publicó una serie de fotos en las que se lo ve acompañado por su hijo Joaquín en una habitación del centro médico. En las imágenes aparecen jugando, abrazados y rodeados de globos y carteles alusivos a la celebración.

Gagi celebró el Día del Padre junto a su hijo Joaquín tras el infarto

“¡Feliz día, papi! Hoy más que nunca, ¡feliz día, mi vida! ¡Joaquín tiene sin duda al papá más fuerte y luchador del mundo! Gracias a vos y gracias a la vida por tenerte con nosotros. Sé que siempre nos vas a cuidar y nosotros a vos! ¡Te amamos infinito, héroe de nuestro corazón!”, escribió Laffitte.

El posteo de la pareja de Fernando Gago en Instagram en el Día del Padre

Gago evoluciona favorablemente del episodio cardíaco que sufrió el jueves pasado durante la conferencia de prensa posterior al triunfo ante O’Higgins. Mientras analizaba el encuentro, el exjugador de la selección argentina mostró signos de molestia y dolor que le impidieron responder todas las preguntas.

Al día siguiente, Gago acudió al centro de salud para que le realizaran los estudios pertinentes tras trasmitirles a los médicos del club su dolor en el pecho. El diagnóstico en la Clínica Alemana obligó a una intervención quirúrgica de urgencia para evitar que se profundizara el cuadro.

Según el último parte médico, el exfutbolista se recupera de forma óptima tras recibir una angioplastia con implante de stent y actualmente se encuentra en plena rehabilitación.

Las molestias que sintió Fernando Gago durante la conferencia de prensa

“Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”, explicó en un comunicado el nosocomio.

Sobre el final del texto, remarcó: “El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”.

Por otra parte, la cuenta oficial de la Universidad de Chile indicó que el Gago se encontraba “en buenas condiciones y acompañado por nuestro cuerpo médico”.

Como consecuencia del grave episodio médico, el entrenador se perderá los entrenamientos próximos y el partido de este domingo de U. de Chile frente a Santiago Wanderers, por la Copa Chile. Su ayudante, Fabricio Coloccini, quedó a cargo del equipo hasta su retorno.