Qué se sabe del estado de salud de Fernando Gago, tras sufrir un infarto

Fernando Gago, director técnico de la Universidad de Chile, fue operado exitosamente el viernes pasado tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Esta complicación cardiovascular se evidenció durante la conferencia de prensa que dio el entrenador tras la victoria de su equipo contra O’Higgins por la Liga de Primera.

Las molestias que sintió Fernando Gago durante la conferencia de prensa

Mientras analizaba el encuentro en la sala de conferencia, el exjugador de la selección argentina mostró signos de molestia y dolor que le impidieron contestar todas las preguntas. Al día siguiente, Gago le manifestó a los médicos del club que sentía dolores en el pecho y le aconsejaron que vaya a un hospital para hacerse los estudios pertinentes. Una vez arribado a la Clínica Alemana, el diagnóstico obligó a una intervención quirúrgica de urgencia para evitar que se profundice el cuadro.

El nosocomio, mediante un parte oficial, explicó sobre el cuadro inicial del DT: “El paciente ingresó en la madrugada presentando un infarto agudo al miocardio. Al momento de su ingreso se le realizó una intervención para tratar una cardiopatía coronaria ocasionada por la obstrucción de un tramo intermedio arterial, la cual es clave para una adecuada irrigación del corazón”.

El comunicado de la clínica sobre la salud de Fernando Gago Captura

En consecuencia se le practicó una angioplastia con implante intracoronario de stent, un procedimiento que ayudó a restablecer el flujo sanguíneo normal. “El paciente presenta buen ánimo y en las próximas horas comenzará su rehabilitación cardíaca, la cual consiste en retomar de forma progresiva la actividad física”, indicó el comunicado oficial.

Por otra parte, la cuenta oficial de la Universidad de Chile indicó que el argentino se “encuentra en buenas condiciones y acompañado por nuestro cuerpo médico”.

El posteo de la U de Chile sobre Fernando Gago Captura

Fernando Gago asumió la conducción técnica del conjunto trasandino en marzo de este año. Previo a este paso en su carrera, dirigió Necaxa, Boca Juniors, Chivas de Guadalajara, Racing y Aldosivi.

De acuerdo al proceso de recuperación que demanda este tipo de intervenciones, el entrenador de 40 años no estará presente en los próximos entrenamientos del equipo y delegará sus funciones en Fabricio Coloccini, su ayudante de campo, quien será el DT hasta su regreso.

Fernando Gago asumió en marzo la conducción técnica de la U de Chile

En cuanto a las repercusiones del caso, la presidenta de Azul Azul, la empresa concesionaria que administra a la Universidad de Chile, Cecilia Pérez se acercó a la Clínica Alemana para estar junto al entrenador y Verónica Laffitte, su pareja.

“Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo requerido, que es importante para la recuperación que está teniendo”, explicó la mandataria de la institución chilena.

Y agregó sobre su estado de salud: “Lo vi bien y preocupado del partido del domingo. Saber que dirigió el partido sintiéndose mal, me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso”, expresó.

A partir de este momento, el equipo de profesionales médicos determinará cuándo será el alta médica y los pasos a seguir para que Pintita esté nuevamente en un campo de juego.