Este lunes, Alan Velasco bajó del avión que lo trajo desde Dallas con una sonrisa indisimulable. Vestido con un suéter turquesa, fue uno de los primeros jugadores convocados a la selección argentina en arribar a Ezeiza para estar a las órdenes de Lionel Scaloni. Incluso su propio equipo de la MLS estadounidense se hizo eco de la ocasión con un video conmemorativo, mostrando sus mejores jugadas. Pero cuando fue consultado por los medios por primera vez en el aeropuerto, Velasco hizo una aclaración importante: no iba a trabajar con la mayor, sino con el equipo Sub 23 que conduce Javier Mascherano, que esta semana arrancará su preparación para el preolímpico del año que viene, en Venezuela.

“Por ahí la gente estaba un poco confundida. Yo voy con la Sub 23. El hecho de haber aparecido en la lista y entrenarme con los compañeros de la Sub 23 es una alegría. [Mascherano] me llamó hace como dos semanas, más o menos, me dijo que iba a estar en la lista de la mayor porque lo manejan así, pero uno nunca sabe”, contó el ex Independiente a los micrófonos de ESPN, conservando algo de ilusión por figurar en alguna de las convocatorias para enfrentar a Ecuador y Bolivia. “Estaba un poco ansioso de poder venir y estar acá. Hace un montón que no me tocaba venir con la selección, la última vez había sido en pandemia”.

El de Velasco fue uno de cuatro nombres inesperados que aparecieron en la lista de la selección mayor, junto a los de Lucas Beltrán, Bruno Zapelli y Lucas Esquivel. Poco después de que se publique esa convocatoria, la AFA compartió la que Mascherano designó para los juveniles, compuesta exclusivamente por jugadores del ámbito local. El “manejo” al que hizo referencia el enganche, entonces, se trata de un tema estrictamente burocrático: al incluir a Velasco, Beltrán, Zapelli y Esquivel en la nómina de la mayor, sus clubes estaban obligados a cederlos, algo que no sería posible si estuvieran en la otra lista. El llamado del ex Belgrano también tiene la motivación de evitar que sea captado por Italia, para quien ya jugó partidos con la selección Sub 21 en marzo.

El santafesino también quiere evitar un escenario como el que enfrentó en el último Mundial Sub 20, donde enfrentó varias dificultades a la hora del armado del plantel por no tener claro qué jugadores tendría a su disposición. Facundo Buonanotte y Nicolás Paz, por ejemplo, estuvieron en el Sudamericano pero no se les permitió jugar la Copa del Mundo. De este modo, al saber que no tendrá el visto bueno de los clubes europeos para la próxima competencia, su plantel hoy consiste exclusivamente de jugadores que militan en el continente americano. En un principio quería también contar con Beltrán, pero finalmente se entrenará con Scaloni al saber que Fiorentina no lo cederá para el torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos, y su lugar lo ocupará un campeón del mundo como Thiago Almada.

El plantel tiene otra característica llamativa: todos los futbolistas son nacidos entre los años 2001 y 2002. El motivo es principalmente práctico, debido a que Mascherano considera que ya conoce de sobra a la categoría 2003 y 2004 por su experiencia junto a ellos en el Mundial jugado en suelo argentino, y la idea será encarar el preolímpico con esta nueva base. En la lista también entran algunos futbolistas que ya han trabajado con Scaloni, como Cristian Medina y Santiago Simón, que fueron convocados en noviembre de 2021 y se entrenaron junto al plantel mayor, pero no sumaron minutos contra Uruguay y Brasil.

Ya con todo el plantel a disposición, el Sub 23 trabajará durante toda la semana en el predio de Ezeiza. Habrán entrenamientos de martes a viernes a las 16, y este sábado a las 10.30 jugarán un amistoso a puertas cerradas contra su par de Bolivia, tres días antes de que los seleccionados mayores se enfrenten en La Paz. Teniendo en cuenta las agendas de ambos seleccionados, el único jugador que podría tener posibilidades de formar parte de ambos partidos es Almada, que hace tiempo que ya está integrado en el equipo de Scaloni.

Así como para Scaloni comienza oficialmente un nuevo ciclo de sucesión luego de un período sumamente exitoso, para Mascherano este inicio es una oportunidad para dejar atrás un proceso que no rindió frutos deportivamente. La confianza que le otorgó Claudio “Chiqui” Tapia para encabezar el proyecto olímpico a pesar del rendimiento en el Sudamericano y Mundial Sub 20 refleja que el DT está dispuesto a aprender de sus errores, organizarse de manera más clara y trabajar con una nueva camada de jugadores. Esta fecha FIFA marcará el inicio de ese proceso.