La paradoja del “caso Bosman”: el hombre que revolucionó el fútbol hoy vive de una pensión

En el fútbol moderno, donde las cifras de traspasos rompen récords en cada ventana de mercado y los jugadores, estrellas globales con millones de seguidores en redes sociales, cambian de camiseta con una libertad impensable hace unas décadas, el apellido Bosman resuena con frecuencia como un mantra y casi como un grito de guerra silencioso.

Detrás de ese apellido, que se convirtió en sinónimo de revolución y de un antes y un después en el deporte más popular del planeta, se esconde una historia personal de sacrificio y olvido: la de Jean-Marc Bosman, el hombre que pagó un precio incalculable para liberar a sus colegas.

A casi 30 años de aquella sentencia de diciembre de 1995 que lo cambió todo, su presente es complejo. Hoy, Jean-Marc Bosman está muy lejos de ser el millonario exfutbolista que uno podría imaginar después de haber desatado una de las mayores revoluciones en la historia del deporte profesional. Su vida dista mucho del lujo y el reconocimiento, y vive con una pensión social, una ayuda mínima que la FIFPRO (la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) le abona cada mes para que pueda subsistir.

Juan de Dios Crespo, CEO y director del Departamento Deportivo en Ruiz-Huerta & Crespo Abogados, uno de los exponentes en una jornada organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para hablar del Caso Bosman, lo retrató con una dureza que estremece: “Bosman está destrozado... Es más joven que yo y parece mi abuelo”.

Jean-Marc Bosman y un reclamo que cambió para siempre las reglas de juego en el fútbol Archivo

Aquel joven de 25 años que en 1990 decidió enfrentar al sistema. Había sido capitán de la selección belga Sub-21 y tenía una prometedora carrera por delante, pero jamás imaginó que su cruzada personal lo arrastraría a un abismo del que, profesionalmente, nunca saldría.

Al finalizar su contrato con el RFC Lieja quería firmar con el Dunkerque, un equipo de la segunda división francesa. Pero su club, aferrándose al “derecho de retención”, le exigió una compensación desproporcionada: 12 millones de francos belgas. Ante la negativa, el RFC Lieja le ofreció una renovación a la baja, que Bosman no aceptó, desatando una batalla legal que se extendería por cinco largos años.

Matteo Zacchetti, responsable de la Unidad de Deportes de la Comisión Europea, explicó en el evento de la AFE el contexto de aquellos años: “Los jugadores todavía eran rehenes de sus clubes cuando todos los trabajadores tenían derechos. Bosman pagó un precio muy alto a nivel personal y profesional a fin de librar a sus colegas de un sistema injusto. Eran rehenes de sus clubes incluso después de que sus contratos hubieran terminado”. La Federación belga, en un acto que hoy parece cruel, lo excluyó, y “prácticamente no volvió a jugar al fútbol”. Su carrera, incipiente y con gran futuro, se desvaneció entre los pasillos de los tribunales.

La sentencia, dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 1995, marcó un punto de inflexión. No solo eliminó la obligación de indemnizar a los clubes cuando un jugador finalizaba su contrato –permitiendo a los futbolistas cambiar de equipo libremente sin compensación–, sino que también consagró la libre circulación de futbolistas en la Unión Europea, erradicando los cupos de jugadores extranjeros comunitarios en las competiciones. “La sentencia Bosman marcó un punto de inflexión, dejó claro que la autonomía del fútbol tiene límites y que debe respetar la libertad de circulación de los trabajadores”, remarcó Zacchetti.

Jean-Marc Bosman, con la camiseta de RFC Lieja, club con el que se inició el conflicto Archivo

La reacción inicial a esta medida fue, cuanto menos, de incomprensión y temor. Juan de Dios Crespo recordó cómo “algunas personas dijeron que eso era acabar con el fútbol”. Lennart Johansson, entonces presidente de la UEFA, llegó a decir que era “el fin del fútbol”. Las federaciones, temerosas por el futuro de las selecciones nacionales, se mostraron resistentes, mientras los clubes lamentaban una supuesta pérdida de identidad. “El presidente del Dortmund dijo ‘no quiero jugar un partido once brasileños contra once argentinos’”, ilustró Crespo, aunque también hubo quienes, como el del Bayern, mostraron una visión más abierta: “‘Si vienen once de la Unión Europea que son buenos, que jueguen los once’, lo entendió mejor”. Vicente Montes, abogado especialista en derecho deportivo, incluso desveló un detalle truculento de la época: “La UEFA intentó sobornar a Bosman, se publicó que le ofreció 40 millones de euros”.

Pero el tiempo, ese juez implacable, ha demostrado lo contrario. Mateu Alemany, una figura relevante en la gestión de clubes como Mallorca, Valencia y Barcelona, y uno de los grandes protagonistas de la jornada de la AFE, puso en valor el cambio: “En los años 80 el futbolista a los 32 años estaba retenido, no podía irse del club terminando contrato. Era lo que decía el club, punto y final. Esa era la situación que se cambió y yo lo pongo en valor. La situación anterior era terrible”.

Alemany sostiene que la valoración inicial de la Ley Bosman fue errónea. Lejos de perjudicar, la sentencia trajo consigo una apertura de mercado que, a la larga, benefició a todos. “La selección española tuvo éxito a través de Bosman”, afirmó Alemany.

La llegada de jugadores extranjeros, lejos de opacar el nivel local, generó competencia y elevó el estándar de los jugadores. Además, la globalización permitió que muchos futbolistas españoles brillaran fuera de las fronteras. “La evolución del mercado ha llevado a que sea bueno para todos, clubes y jugadores. Para la economía fue excelente: hubo más oferta, los salarios se ajustaron, hubo posibilidad de poder acceder a más jugadores”.

En 1997, junto con Maradona, Bosman participó de la creación del Sindicato de jugadores, un proyecto que no prosperó Archivo

Aunque a corto plazo el jugador español pudo sentirse en cierta desventaja por la pérdida de la “posición de fuerza” que otorgaba el cupo de tres extranjeros, ese efecto “se ha diluido y la globalización es buena para todos”. Alemany incluso va más allá, defendiendo la eliminación total de límites a jugadores no comunitarios: “¿Por qué no puedo traer a un coreano pero sí a un eslovaco? ¿O por qué limitar a los jugadores argentinos o brasileños? No tiene ningún efecto pernicioso para el jugador español, estoy convencido”.

La paradoja de Bosman es cruel. Mientras una generación de futbolistas se hizo millonaria gracias a su lucha, él, el héroe olvidado, vive en el anonimato y la estrechez económica. Juan de Dios Crespo reveló un intento fallido de reunir fondos: hace unos años, propuso que los futbolistas donaran el 10% de su salario de un mes, y solo tres lo hicieron, entre ellos, Juan Mata. “Eso a mí me dolió, me decían ‘habrá ganado mucho’. Se beneficiaron de su lucha y luego no fue respetado. Bosman se pegó un tiro en el pie pero consiguió que otros lo lograran”, sentenció Crespo, con voz de decepción.

Gerardo Movilla, expresidente de la AFE, también se sumó a la reflexión: “Muchos futbolistas se hicieron millonarios y había que haberle correspondido a Bosman el esfuerzo personal y profesional que tuvo”.

A casi 30 años de aquella sentencia, el nombre de Bosman sigue siendo un pilar fundamental en la arquitectura del fútbol moderno. Pero su legado, inmenso e innegable, contrasta con el doloroso precio personal que pagó, y sigue pagando.