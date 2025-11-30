“La piña entró”: Tapia se rearma con “los anticuerpos del fútbol”, desoye el repudio de los recitales y observa su propio flanco débil

“La piña entró”. La frase, más típica del boxeo que del fútbol, grafica el sentimiento de algunos dirigentes del fútbol argentino. Sólo los fundamentalistas de la “gestión Tapia” pueden ignorar que el humor del futbolero común cambió drásticamente en los últimos diez días. Lo que empezó en la coqueta calle Olga Cossettini de Puerto Madero con la designación a dedo de Rosario Central como campeón terminó con tribunas enteras cantando el nuevo-viejo hit: “Chiqui Tapia botón...”. Y traspasó el microclima del fútbol: además de las redes sociales, las expresiones en contra del presidente de la AFA llegaron a los recitales...

Muy cerca de Tapia sabían que el reconocimiento devenido en sorpresivo título para el Canalla traería polémica. No todos estaban de acuerdo con el galardón de escritorio -más allá de los merecimientos concretos del equipo rosarino durante la temporada-. “Chiqui se pasó”, confiesan. Sin embargo, Tapia tomó la palabra en la sede de la Liga y, como es costumbre, lo que dice el Comandante se transforma en “palabra santa”. Sin oposición. Nadie imaginó lo que vendría después. Y cómo la bola de nieve sería imparable y despertaría tanto al poder político como, sobre todo, al judicial.

“El fútbol tiene anticuerpos”, dice una fuente que conoce a Tapia desde hace al menos una década. El gen “Chiqui” no se inocula, pero lo llevan en el ADN muchos de quienes conducen los destinos de los clubes argentinos. Sobre todo, los de ascenso. A todos ellos arengaron Marcelo Achile y Felipe “Toto” Evangelista en la ceremonia de entrega de los premios Alumni, realizada el miércoles en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza.

Para que Tapia le hablara al público -en realidad, a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, y a Javier Milei, presidente de la Nación- se creó un premio ad-hoc (casi como el título de Central): el Alumni de Platino, cuyo primer ganador fue el propio dirigente sanjuanino. Antes, su club, Barracas Central, había recibido las distinciones correspondientes a mejor atención al visitante y... mejor remodelación del estadio.

“Todos unidos”. Esas dos palabras fueron el lema de Achile y Evangelista en el predio Messi. Esa unidad es la reacción de la dirigencia ante los cánticos de los hinchas, ante los reclamos de los socios; ante las “operaciones mediáticas” -como ellos llaman-. El corporativismo de Tapia & compañía no es nuevo. La actual conducción de la AFA segregó siempre al que se atrevió a oponerse a alguna decisión. Lo sabe de memoria Rodrigo Escribano, quien como representante de Talleres de Córdoba abandonó una asamblea y fue silbado y repudiado por sus pares. ¿Su defecto? Pensar distinto.

Los Alumni, entonces, funcionaron como una muestra de unidad de la “gestión Tapia”. Eso sí, no hubo cánticos. Ni gritos barrabravas. Ni exultancia. Simplemente, apoyo explícito al líder ante los embates. De los socios. De los hinchas. De los comunicadores... Del gobierno. La estrategia se replicó hacia afuera: el Comandante Tapia es un hombre de suerte. El destino le deparó un Congreso Extraordinario de la Conmebol justo en el momento en el que más necesitaba una palmada de sus colegas sudamericanos. En el orden del día de la reunión, realizada el viernes en Lima (Perú), un solo punto lo tenía como protagonista: la ratificación de su puesto en la FIFA, para completar el mandato iniciado por el depuesto presidente de la AFA brasileña, Ednaldo Rodrigues. El propio Tapia se encargó de informar que había sido confirmado “por unanimidad”. En la Conmebol sí se vota.

Tras el apoyo del fútbol sudamericano, Tapia fue por el as de espadas, que es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Una vez resuelta la continuidad del argentino, el máximo dirigente del fútbol mundial acudió a su Instagram, como hace siempre. Y escribió un mensaje público para Tapia. En privado, le mandó una carta de felicitación al presidente de la AFA, que la propia gestión Tapia se encargó de filtrar. “Este resultado [su continuidad] es una fuerte señal de confianza de las asociaciones miembro de la FIFA de Sudamérica, reconociendo su experiencia y conocimiento al frente de la AFA, así como su competencia en materia de gestión deportiva y sus cualidades humanas”.

El mensaje del fútbol -los “anticuerpos” ante la crisis- es claro: Tapia no está solo. O bien: “Si lo tocan a Chiqui también tocan a la Conmebol y a la FIFA”. El propio presidente de la AFA lo dejó claro durante su discurso con el Alumni de Platino en la mano: “A mí no me vota la gente de afuera, me votan los dirigentes”, recordó. Y sonó a advertencia. “No va a ser fácil tumbarlo. Por el lado del fútbol no le pueden entrar. Intentarán por el lado personal. Lo que tiene y cómo lo tiene”, augura otra fuente dirigencial.

El punto débil

Claudio Fabián Tapia, el ciudadano, tiene un flanco débil: las fotos con Maximiliano Ariel Vallejo, el CEO y dueño de Sur Finanzas, la financiera que está siendo investigada por la Justicia por presunto lavado de dinero. “No hay ni un papel firmado” entre Tapia y Vallejo, repiten como un mantra en la AFA. “Nada, es un sponsor más”, alegan cuando se les recuerda la cantidad de clubes que auspició -y auspicia- la empresa, incluida la Liga Profesional. En este sentido, la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, pidió allanar seis clubes de fútbol: San Lorenzo, Racing, Temperley, Excursionistas, Los Andes, Defensores de Glew y Deportivo Morón. En el requerimiento no figura Barracas Central, pese a que Sur Finanzas es el sponsor principal del Guapo.

Maximiliano Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, y Claudio Tapia, el presidente de AFA.

Por lo bajo, lejos de los micrófonos, el avance de la causa inquieta a más de un dirigente. Por su impredecibilidad. Ninguno sabe hasta dónde tirarán del hilo los investigadores. Y con qué se pueden llegar a encontrar. Hasta el jueves, cerca del presidente estaban convencidos de que el gobierno iba a frenar. Que no escarbaría más en los vínculos de la financiera con el fútbol. Y que no iban a llegar al presidente de la AFA, que estaba al tanto de todo -y preocupado- antes de viajar a Lima para el Congreso de la Conmebol y la final de la Copa Libertadores.

A la AFA le preocupa bastante más la pata judicial de la avanzada contra el Comandante que el rédito político que pueda sacar Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de la Plata, por el pasillogate. A la Brujita, después de todo, también le habló el propio Tapia en la gala de los Alumni: “Las luchas se dan desde adentro, no desde afuera. Las discusiones se dan desde adentro, cara a cara”. Fue un pase de facturas: Verón delega la representación en las reuniones de la Liga Profesional en su vicepresidente segundo, Pascual Caiella.

El "espaldazo" de Estudiantes de La Plata ante Rosario Central, por que cual los once titulares y el presidente Sebastián Verón fueron suspendidos por AFA. Captura

Tapia sabe que lo mejor que le puede pasar es que termine la temporada. Más allá de la defensa corporativa de los dirigentes, la suerte de la gestión se define en la cancha. Es fútbol, en definitiva. Y allí, en las tribunas, ahora insultan al líder. También lo hacen en los recitales, aunque Andrés Calamaro haya mandado a sus fans a “decirle en la cara” a Tapia lo que piensan de él. Ocurrió el viernes.

Arropado en Washington

El próximo viernes, el sorteo del Mundial 2026 en Washington (Estados Unidos) le traerá algo de aire fresco. Tapia se moverá entre sus pares, aquellos que se sacan una foto con él por ser “campeón del mundo”. Los que lo felicitan por Lionel Messi. El Comandante necesita de ese abrazo contenedor del mundo del fútbol, donde lo respetan y donde no importa que su AFA haya sancionado a un entrenador -Walter Otta, de Deportivo Morón- por algo que no dijo, se haya inventado un título de un día para el otro -el de Rosario Central- o un equipo -Estudiantes de la Plata- y un presidente -Verón- hayan sido castigados por un “espaldazo”. En el concierto mundial, las miserias del fútbol argentino no existen. Allí, Tapia es el canciller de Messi. Y Messi es una deidad, sobre todo en Estados Unidos.

Además, Tapia no tendrá que verse con Milei. El presidente se bajó del viaje cuando entendió que la coincidencia con el jefe del fútbol en tiempo y espacio no le servía políticamente. Más bien, le restaba. La jugada fue otra: Patricia Bullrich -ministra de Seguridad saliente, próxima senadora nacional- anticipó que investigará las cuentas de la AFA. “Acá hay muchas irregularidades y yo me voy a concentrar en el Senado para estudiar la transparencia de una asociación que no es cualquier asociación, es la AFA”, prometió.

Javier Milei, presidente de la Nación, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, se han pronunciado en favor de Estudiantes y en contra de la conducción de AFA, respectivamente. LUIS ROBAYO - AFP

Por más que la AFA venda esa unión dirigencial, corporativa y por conveniencia, lo cierto es que Tapia tiene la guardia baja. Cerca suyo hablan de los “embates de la prensa”: “Lo hicieron enojar ustedes con el impulso de Verón”, se defiende un dirigente que comulga con el presidente de la AFA. “Hay mil cosas mal, pero no es todo tan malo”, se ataja.

La última piña mediática que recibió Tapia fue una estocada predecible. Se la asestó Guillermo Marconi –ex árbitro, periodista–, secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (Sadra). “Durante los últimos siete años hemos denunciado públicamente y ante la Justicia diversas irregularidades en las designaciones arbitrales, así como actuaciones que evidenciaban manipulación en los resultados”, señaló el gremio de árbitros.

En su descargo, SADRA acusó a la AFA de haber excluido “injustificadamente” al sindicato por medio de la “creación de estructuras paralelas”, y denunció “presiones” sobre árbitros de múltiples categorías. “Deterioraron gravemente la credibilidad del arbitraje en todo el país”, arremetieron. En la AFA están convencidos de que la ola anti Tapia no va a frenar a corto plazo. Desconocen dónde terminará. Algunos culpan, claro, al periodismo. “Dejan mucho que desear. Tanto o más que nosotros mismos”.