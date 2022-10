La polémica con Cristiano Ronaldo: ahora Erik ten Hag aseguró que el jugador no quiso entrar contra Tottenham

escuchar

Cristiano Ronaldo es un futbolista que está acostumbrado a que lo rodee la turbulencia, pero en cada ocasión anterior era capaz de justificarla a partir de rendimientos espectaculares dentro de la cancha. Este ya no sería el caso en su segundo ciclo en Manchester United, en donde el entrenador Erik ten Hag no lo considera apto para su sistema de juego, y el portugués ha reaccionado negativamente en más de una ocasión. El más reciente de sus desplantes ocurrió este miércoles, cuando mientras su equipo vencía cómodamente a Tottenham por 2-0 con él en el banco, decidió retirarse de Old Trafford antes del pitazo final, una acción que no cayó para nada bien en el club.

La primera determinación se tomó el jueves, cuando por medio de un comunicado en su página web los Red Devils informaron que no será parte del equipo que viaje a Londres para enfrentar a Chelsea, otro rival directo en los puestos altos de la Premier League, este sábado. La segunda fue una muy contundente revelación que hizo el propio ten Hag, hablando en su conferencia de prensa previa a aquel choque: según reveló el DT ante una pregunta directa, fue el propio Ronaldo quien se negó a entrar aquella noche.

Erik ten Hag mantiene una fría relación con Cristiano Ronaldo, debido a que no lo considera el delantero necesario para llevar a cabo su esquema de juego Michael Regan - Getty Images Europe

“Lo que pasó en la conversación, es algo entre Cristiano y yo. El comunicado del club es igualmente claro, creo”, aseguró el neerlandés, que además contó que ya había advertido al delantero después de haber hecho lo mismo durante la pretemporada: “Después de lo ocurrido contra el Rayo Vallecano dije que era inaceptable pero no fue el único. Esto es para todos. Cuando es la segunda vez, tiene consecuencias. Es lo que hemos hecho. Le echaremos en falta mañana”.

El ex Ajax continuó: “Fijé una advertencia al inicio de la temporada y la próxima vez tiene que haber consecuencias. De lo contrario, cuando viven juntos, cuando juegan juntos (y el fútbol es un deporte de equipo) deben cumplir con ciertos estándares y yo tengo que controlarlo. Creo que es importante para la actitud y la mentalidad del grupo”, aseguró, y concluyó que la prioridad para el equipo es seguir ganando: “Ahora debemos concentrarnos en el Chelsea y eso es lo más importante”.

La salida de CR7 rumbo al vestuario, mientras el cotejo aún se jugaba Imagen de

El mensaje de CR7 en las redes sociales

Posterior al comunicado de Manchester United, Cristiano Ronaldo decidió responder en su cuenta de Instagram, reflexionando acerca de su comportamiento y asumiendo su error: “Como siempre lo hice a lo largo de mi carrera, intento vivir y jugar respetando a mis colegas, mis adversarios y mis entrenadores. Eso no cambió, y yo tampoco cambié”, afirmó. “Sigo siendo la misma persona y el mismo profesional que vengo siendo en estos últimos 20 años jugando fútbol de élite, y el respeto siempre jugó un rol muy importante en mi toma de decisiones”.

“Siempre intenté dar el ejemplo para los jóvenes que fueron creciendo en todos los equipos que representé. Desafortunadamente, eso no siempre fue posible, y a veces el calor del momento saca lo peor de uno”, continuó el portugués, al momento de referirse de forma más directa a lo ocurrido.

“En este momento, siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo es. Esto es Manchester United, y debemos mantenernos unidos. Pronto volveremos a estar juntos”, cerró su comunicado.

El antecedente de Tevez en Manchester City

Una vez que Ten Hag confirmó que fue el propio Cristiano Ronaldo quien decidió no entrar en aquel partido contra Tottenham, se disparó el recuerdo de otro momento en que un jugador de un equipo de Manchester se negó a ingresar al campo de juego. En noviembre de 2011, Manchester City jugaba su primera etapa de grupos de Champions League en su historia, pero se encontraba en una situación complicada, cayendo por 2-0 contra Bayern Munich en Alemania. El entrenador Roberto Mancini miró hacia su banco de suplentes y le indicó a Carlos Tevez que empiece a calentar para ingresar al campo de juego, pero el Apache no hizo caso, enojado por no haber sido el primer cambio en el partido (Mancini optó por hacer ingresar al mediocampista Nigel de Jong antes que él).

Carlos Tevez pasó por una situación similar a la de Cristiano Ronaldo cuando jugaba en Manchester City AFP

Desde entonces, la relación entre el entrenador y el delantero quedó severamente deteriorada. Sus declaraciones luego de la derrota fueron tajantes: “Es una mala situación, yo no puedo aceptar que un jugador haga algo así y no puede pasar esto en un partido como éste, pero también es malo para el equipo”, afirmó, y luego puso en duda el futuro de Tevez en el club: “El terminó conmigo, yo terminé con él. Si por mí fuera, estaría fuera del club”. El jugador surgido en Boca recibió un castigo mucho más duro que el que vio CR7 hoy: fue apartado indefinidamente del plantel sky blue, y mientras sus compañeros pelaban por su primer título de primera división en 44 años, él se encontraba jugando al golf de vuelta en la Argentina. No fue hasta marzo que hizo su regreso al equipo, primero entrando desde el banco para luego recuperar la titularidad, incluyendo el partido contra Queens Park Rangers que lo consagró campeón de la Premier League.

LA NACION