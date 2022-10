Cristiano Ronaldo fue separado del plantel de Manchester United para enfrentar a Chelsea

escuchar

El presente de Cristiano Ronaldo es una sombra de lo que marca su ilustre carrera como futbolista. En su segundo año de regreso en Manchester United, su entrenador Erik ten Hag no lo tiene en cuenta regularmente para desplegar su juego de presión alta y transiciones rápidas, y el portugués expresó su descontento en repetidas oportunidades. El más reciente de sus desplantes llegó este miércoles, cuando se retiró de Old Trafford antes de que finalice el partido en que su equipo vencía cómodamente a Tottenham por 2-0, enojado porque el DT no decidió hacerlo entrar desde el banco de suplentes. Y esa acción tuvo consecuencias.

Según comunicó el club este jueves en su sitio oficial, ten Hag decidió que el delantero no formará parte del plantel que enfrente a Chelsea en Londres, en otro partido contra un rival directo en la parte alta de la tabla de la Premier League, como resultado de su protesta. El mensaje también asegura que “el resto del plantel está totalmente enfocado en la preparación para este partido”.

El comunicado oficial de Manchester United, en el que confirma que Cristiano Ronaldo no jugará contra Chelsea Captura Manchester United

Esta decisión es la más reciente en una lista de indisciplinas que acumula Ronaldo desde que se confirmó que los Red Devils no jugarían la Champions League en la presente campaña, como consecuencia de su sexta posición en la temporada 2021/22. Ya se había ausentado durante gran parte de la pretemporada de su equipo mientras su agente, Jorge Mendes, buscaba sin éxito un club comprador que compita en la máxima competencia europea. Al momento de su regreso, en un amistoso contra Rayo Vallecano, el portugués jugó 45 minutos y luego volvió a abandonar al resto de sus compañeros en el medio del encuentro.

Mientras crecían los rumores de que el neerlandés lo enviara al banco de suplentes debido a estos episodios, Ronaldo fue titular en los dos partidos que comenzaron la campaña de Premier League de Manchester United, contra Brighton y Brentford, pero dos humillantes derrotas contra equipos de media tabla para abajo forzaron al entrenador a cambiar de esquema y de intérpretes. Desde entonces, Ronaldo fue relegado a solo ser titular en la Europa League (en total jugó apenas 700 minutos entre ambas competiciones, marcando dos goles), mientras que los resultados del equipo mancuniano mejoraron considerablemente, escalando hasta la quinta posición de la liga con 10 partidos disputados.

Como consecuencia del cambio de esquema de Erik ten Hag y sus propias indisciplinas, Cristiano Ronaldo jugó poco menos de 700 minutos en toda la temporada, sumando solo dos goles - - AFP

Esta última instancia parece ser la gota que termine rebalsando el vaso. En lugar de celebrar un triunfo fundamental y con mucha autoridad con sus compañeros, Ronaldo eligió expresar su frustración porque ten Hag decidió alinear a Scott McTominay, Christian Eriksen y Anthony Elanga por sobre él. Este tipo de acciones evidentemente aumentarán la intención de Manchester United de efectuar su salida lo antes posible, siendo la ventana de transferencias de enero un momento idóneo, pero también generaría que decaiga el interés por parte de otros clubes a los que el delantero querría unirse. De momento, Ronaldo no está logrando caminar por esa línea, y su status en el fútbol profesional está más cuestionado que nunca.

LA NACION