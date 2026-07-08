La reacción de los diarios de Egipto tras la derrota ante la Argentina: reconocimiento y quejas

Tras la derrota por 3 a 2 contra la selección argentina, los principales medios de Egipto celebraron el histórico desempeño de su selección, con palabras de reconocimiento a su DT Hossam Hassan y al arquero Mostafá Shobeir, pero hicieron hincapié en las decisiones arbitrales que hubo durante el encuentro que, a su entender, incidieron en el resultado.

“Actuación brillante y decisiones arbitrales polémicas”, fue el título que eligió el medio Almasryaloyum para una de sus principales crónicas sobre el encuentro por octavos de final que jugó la selección egipcia contra la argentina. El diario destacó que el equipo se despidió del Mundial “tras un partido maratoniano contra los vigentes campeones”.

Los medios egipcios, entre el reconocimiento de su selección y las quejas por el arbitraje. captura de redes

Ese medio destacó que el combinado egipcio intentó aprovechar los contraataques, manteniendo una defensa cautelosa y replegándose rápidamente ante cualquier oportunidad, pero “[Lionel] Messi le dio a Argentina la oportunidad de volver al punto de partida, después de ir perdiendo por dos goles, cuando un balón que entró al área rebotó en el suplente Gonzalo Montiel y le llegó a él”. Fue, para ese diario, “un partido que presenció varias decisiones arbitrales polémicas”.

“Egipto se despide del Mundial con la frente en alto tras un emocionante partido con cinco goles contra los campeones”, escribió el Daily News de Egipto. En una de las crónicas principales, calificó de “valiente e inspiradora la actuación” de su seleccionado.

Los medios egipcios, entre el reconocimiento de su selección y las quejas por el arbitraje. captura de redes

“Los Faraones dieron una lección magistral de disciplina táctica y valentía durante más de 80 minutos, aterrorizando a los campeones del mundo al contraataque. Egipto se adelantó de forma sorprendente, pero merecida, cuando Yasser Ibrahim remató de cabeza por encima de todos. La afición egipcia estalló de júbilo más tarde, cuando Mostafa Ziko amplió la ventaja, coronando una actuación brillante y contundente que parecía encaminarse a una de las mayores victorias en la historia del fútbol africano”, prosiguió la nota.

Tapas de los diarios de Egipto

En el caso de Al-Masry Al-Youm, el periódico independiente en árabe más leído e influyente de Egipto, los periodistas destacaron que se “rompió el aura del tango” en referencia al combinado argentino. “La selección egipcia ofreció una actuación memorable contra los campeones defensores, logrando mantenerse a la par del equipo argentino durante un partido caracterizado por la emoción y la competitividad hasta los últimos instantes”, se resaltó.

Los medios egipcios, entre el reconocimiento de su selección y las quejas por el arbitraje. captura de redes

“Robados a plena luz del día”, es el titular que eligió el sitio Ahram para mostrar su “indignación” por lo que consideraron “una polémica decisión arbitral que niega a Egipto una victoria histórica sobre Argentina”. “El partido será recordado menos por la resistencia de Argentina y más por la tormenta de controversia que rodeó el arbitraje, que dejó a jugadores, comentaristas y aficionados cuestionando la imparcialidad del resultado”, prosiguió una de las principales notas del medio.

Otra portada de un medio egipcio tras la derrota ante Argentina. captura de redes

Para los egipcios, el tema de conversación posterior al partido no fue la remontada de la selección albiceleste, sino la actuación del árbitro francés François Letexier. “El que hubiera sido el segundo gol de Zico fue anulado tras una larga revisión del VAR por una falta mínima en la jugada previa, mientras que dos incidentes separados que involucraron a jugadores egipcios dentro del área argentina no fueron revisados”, se quejó el medio.